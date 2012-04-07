Stefan Harabin: Ermeni soykırımını inkâr edeni hemen hapse atarız

Geçen yıl “Ermeni ve Yahudi soykırımı”nı suç sayan yasa tasarısını onaylayan Slovakya’nın eski Adalet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Stefan Harabin, “Hangi düzeyde Türk yetkilisi olursa olsun, eğer Slovakya’da Ermeni soykırımını inkâr ederse, derhal beş yıl hapis cezasına çarptırılacağını” söyledi.

Habertürk gazetesinin haberine göre, Ermeni basınında yer alan haberlerde, halen Slovakya Yüksek Mahkemesi başkanlığını yürüten Harabin bu sözleri, başkent Bratislava’da Ermeni soykırımı kurbanlarının anısına yapılan bir törende sarf etti.

Ermenistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Gagik Harutyunyan ve bazı Ermeni yetkililerin de katıldığı törende konuşan Harabin, Yahudi soykırımının inkârını da suç sayan yasaya büyük önem verdiğini belirtirken, Fransız yetkililere benzer bir yasanın hazırlanması için yardıma hazır olduğunu da söyledi.

Harutyunyan ise bu tür bir yasayı kabul eden ilk Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke olması açısından Slovakya’yaminnettar olduklarını vurgularken, yasanın insan haklarına ters düşmediğini aksine savunduğunu ileri sürdü.

Slovakya, “Ermeni soykırımı”nı 2004’te tanımıştı. Fransa’da benzer bir yasa, 23 Ocak’ta Senato’dan geçmiş, ancak Fransa Anayasa Konseyi tarafından “Anayasaya aykırı” bulunmuştu. Benzer bir inkâr yasası bulunan İsviçre’de, AB Bakanı Egemen Bağış hakkında Zürih ziyareti sırasında yasaya aykırı sözler sarf ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmış, ancak Zürih Savcılığı, bu ay başında Bağış’ın diplomatik dokunulmazlığı olduğunu belirterek adli süreç başlatılamayacağına karar vermişti.

‘Ermeni soykırımı’nın inkârını suç sayan Slovakya’nın Yüksek Mahkeme Başkanı Stefan Harabin, yasaya karşı gelen Türk yetkililerin, hangi düzeyde olursa olsun 5 yıl hapis cezasına çarptırılacağını söyledi.