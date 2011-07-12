-STEFAN FÜLE, TÜSİAD'I ZİYARET ETTİ İSTANBUL (A.A) - 12.07.2011 - Avrupa Komisyonunun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Stefan Füle ve beraberindeki heyet, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğini (TÜSİAD) ziyaret etti. TÜSİAD'ın yazılı açıklamasına göre, Stefan Füle ile yapılan görüşmede TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner başkanlığındaki TÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, Türkiye-AB ilişkilerinde öne çıkan konuları ele aldı. TÜSİAD heyeti, AB uyum sürecinin temel konularının yanı sıra, Kıbrıs sorunu hakkındaki görüşlerini aktardı. Ümit Boyner, sorunun çözümünün, Türkiye'nin AB yolunda ilerlemesi açısından önemli olduğu kadar, KKTC halkının ekonomik izolasyonunun sona ermesi için de önemli olduğunu belirtti. Boyner, bu çerçevede, Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen taraflar arasındaki müzakere süreci için ümitli olduğunu ifade ederek, AB'nin de bu süreçte BM ile birlikte çalışmasının önemine dikkati çekti. Yeni kurulan hükümette Avrupa Birliği Bakanlığının oluşturulmasının Türkiye'nin müzakere sürecine ivme kazandıracağına inandığını vurgulayan Boyner, AB sürecine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: ''Avrupa Birliği üyeliği, Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomik büyümesi ve demokratikleşme süreci için temel referans noktasıdır. AB üyeliği, genel seçimlerin sonucunda yüksek temsil gücüne sahip olan parlamentoda yer alan tüm siyasi partilerin ortak hedefi olmalıdır. Yeni dönemde katılımcı bir yöntemle hazırlanacak olan yeni bir anayasa da bu sürece katkı sağlayacaktır. Sayın Füle'ye, TÜSİAD'ın anayasa sürecine bir sivil toplum kuruluşu olarak katkı yapmaya hazır olduğunu bu vesile ile ilettik.'' Boyner, görüşmede vize muafiyeti ve Serbest Ticaret Anlaşmaları konularının gündeme geldiğine değinirken, ''AB ile ekonomik entegrasyon giderek derinleşiyor. AB iş dünyasının da Türkiye ile yatırım ve ticaret ilişkilerini artırma arzusu çok açık. Bu çerçevede Türkiye'nin ve AB'nin rekabetçi gücünün sürdürülebilmesi açısından, AB'nin üçüncü ülkelerle yaptığı serbest ticaret anlaşmaları sürecine ülkemizin dahil edilmesi gerektiğine inanıyoruz'' dedi. AB ülkelerinin Türk vatandaşlarına uyguladığı vize politikasının, Türkiye-AB arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkiler açısından çok kısıtlayıcı olduğunun altını çizen Boyner, 1999'dan bu yana aday ülke konumunda olan Türkiye'ye uygulanan vize politikası yerine serbest vize geçişi hedeflenmesi gerektiğini, bu konuda TÜSİAD'ın Avrupa Komisyonundan işbirliği talep ettiğini kaydetti. Bu arada, yaklaşık 2 saat süren ve basına kapalı yapılan görüşmenin ardından Füle, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin hemen ardından Türkiye'ye geldiğini ve bunun herkes için önemli bir zaman olduğunu söyledi.