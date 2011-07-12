Stefan Füle TÜSİAD'ı ziyaret etti

T24-

'Serbest Ticaret Anlaşması sürecine Türkiye dahil edilmeli'

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle'nin yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verildi. Açıklamaya göre, yeni kurulan hükümette Avrupa Birliği Bakanlığı'nın oluşturulmasının Türkiye'nin müzakere sürecine ivme kazandıracağına inandığını vurgulayan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, AB süreci ile ilgili şu ifadeleri kullandı:"Avrupa Birliği üyeliği, Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomik büyümesi ve demokratikleşme süreci için temel referans noktasıdır. AB üyeliği, genel seçimlerin sonucunda yüksek temsil gücüne sahip olan parlamentoda yer alan tüm siyasi partilerin ortak hedefi olmalıdır. Yeni dönemde katılımcı bir yöntemle hazırlanacak olan yeni bir anayasa da bu sürece katkı sağlayacaktır. Sayın Füle'ye, TÜSİAD'ın anayasa sürecine bir sivil toplum kuruluşu olarak katkı yapmaya hazır olduğunu bu vesile ile ilettik."Stefan Füle ile yapılan görüşmede, TÜSİAD heyeti, AB uyum sürecinin temel konularının yanısıra, Kıbrıs sorunu hakkındaki görüşlerini aktardı. Boyner, sorunun çözümünün, Türkiye'nin AB yolunda ilerlemesi açısından önemli olduğu kadar, KKTC halkının ekonomik izolasyonunun sona ermesi için de önemli olduğunu vurguladı. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Boyner, bu çerçevede, Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenen taraflar arasındaki müzakere süreci için ümitli olduğunu belirtti ve AB'nin de bu süreçte BM ile birlikte çalışmasının önemine dikkat çekti.Vize muafiyeti ve Serbest Ticaret Anlaşmaları konularının da görüşmede gündeme geldiğini belirten Ümit Boyner şu ifadeleri kullandı:"AB ile ekonomik entegrasyon giderek derinleşiyor. AB iş dünyasının da Türkiye ile yatırım ve ticaret ilişkilerini artırma arzusu çok açık. Bu çerçevede Türkiye'nin ve AB'nin rekabetçi gücünün sürdürülebilmesi açısından, AB'nin üçüncü ülkelerle yaptığı serbest ticaret anlaşmaları sürecine ülkemizin dahil edilmesi gerektiğine inanıyoruz."Bununla paralel olarak AB ülkelerinin Türk vatandaşlarına uyguladığı vize politikasına da değinen Boyner, bu politikanın Türkiye-AB arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkiler açısından çok kısıtlayıcı olduğunu ifade etti. 1999'dan beri aday ülke konumunda olan Türkiye'ye uygulanan vize politikasının yerine serbest vize geçişi hedeflenmesi gerektiğini vurgulayan Ümit Boyner, bu konuda TÜSİAD'ın Avrupa Komisyonu'ndan işbirliği talep ettiğini ifade etti.