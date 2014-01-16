T24 LogoT24 Logo
Gündem

Stefan Füle: HSYK mesajımı Ankara'ya acilen iletin

Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Stefan Füle'nin ofisinden yapılan açıklamada, AB'nin Türkiye'de yargı bağımsızlığıyla ilgili endişelerinin Ankara'ya acilen iletilmesi gerektiği ifadesi yer aldı

16 Ocak 2014 16:54

Avrupa Birliği'nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Yüksek Komiseri Stefan Füle, ilk defa görüştüğü AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu'nu yargının bağımsızlığı konusunda uyardı. Füle’nin ofisinden yapılan açıklamada“Füle, bu mesajın Ankara’ya ulaştırılmasını Bakan Çavuşoğlu’ndan talep etti” cümlesi de yer aldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Yüksek Komiseri Stefan Füle, eski AB Bakanı Egemen Bağış’ın yolsuzluk ve rüşvet operasyonu nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından bakanlık koltuğuna oturan Mevlüt Çavuşoğlu ile HSYK tartışmalarıyla gündeme gelen yargı bağımsızlığını görüştü.

Ajanslarda yer alan habere göre; Füle’nin ofisinden yapılan açıklamada, Brüksel’in yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusundaki endişelerinin ‘açıkça’ tartışıldığı belirtildi. Füle, daha önce yaptığı “AB Komisyonu, Türkiye’nin, yolsuzluk suçlamalarının ayrımcılık yapmaksızın ya da ayrıcalık tanınmaksızın şeffaf ve tarafsız şekilde ele alınmasını sağlayacak tüm önlemleri almasını umuyor” ifadelerini içeren açıklamasını da hatırlattı ve hukuk sisteminde yapılacak değişikliğin, Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerine bağlılığı konusunda şüpheye mahal vermemesi gerektiği beklentisini dile getirdi.

Açıklamada “Füle, bu mesajın Ankara’ya ulaştırılmasını Bakan Çavuşoğlu’ndan talep etti” cümlesi de yer aldı. AB Komisyonu’nun, Türkiye’deki yargıya ilişkin son taslağın maddelerini inceleyeceği ve oylamaya sunulmadan görüşlerini Türk yetkililerle paylaşacağına da yer verildi.

 

ETİKETLER

stefan fülemevlüt çavuşoğluhsykankaratürkiyeyargı bağımsızlığımesajacilhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24