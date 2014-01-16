Stefan Füle: HSYK mesajımı Ankara'ya acilen iletin

Avrupa Birliği'nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Yüksek Komiseri Stefan Füle, ilk defa görüştüğü AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu'nu yargının bağımsızlığı konusunda uyardı. Füle’nin ofisinden yapılan açıklamada“Füle, bu mesajın Ankara’ya ulaştırılmasını Bakan Çavuşoğlu’ndan talep etti” cümlesi de yer aldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Yüksek Komiseri Stefan Füle, eski AB Bakanı Egemen Bağış’ın yolsuzluk ve rüşvet operasyonu nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından bakanlık koltuğuna oturan Mevlüt Çavuşoğlu ile HSYK tartışmalarıyla gündeme gelen yargı bağımsızlığını görüştü.

Ajanslarda yer alan habere göre; Füle’nin ofisinden yapılan açıklamada, Brüksel’in yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusundaki endişelerinin ‘açıkça’ tartışıldığı belirtildi. Füle, daha önce yaptığı “AB Komisyonu, Türkiye’nin, yolsuzluk suçlamalarının ayrımcılık yapmaksızın ya da ayrıcalık tanınmaksızın şeffaf ve tarafsız şekilde ele alınmasını sağlayacak tüm önlemleri almasını umuyor” ifadelerini içeren açıklamasını da hatırlattı ve hukuk sisteminde yapılacak değişikliğin, Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerine bağlılığı konusunda şüpheye mahal vermemesi gerektiği beklentisini dile getirdi.

Açıklamada “Füle, bu mesajın Ankara’ya ulaştırılmasını Bakan Çavuşoğlu’ndan talep etti” cümlesi de yer aldı. AB Komisyonu’nun, Türkiye’deki yargıya ilişkin son taslağın maddelerini inceleyeceği ve oylamaya sunulmadan görüşlerini Türk yetkililerle paylaşacağına da yer verildi.