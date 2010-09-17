T24 LogoT24 Logo
Gündem

Stefan Fule: CHP’nin yeni liderine hayran olduk

AB Genişleme Komiseri Fule, CHP liderine anayasa paketine neden destek verdiklerini anlattı

17 Eylül 2010 03:00

T24 - AB Genişleme Komiseri Fule, CHP liderine anayasa paketine neden destek verdiklerini anlattı.




Kılçdaroğlu’nun endişelerini anlatmasının ardından Fule, “Paketin AB standartlarına uygun şekilde uygulanmasının takipçisi olacağız” dedi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Brüksel’de Avrupalı politikacılarla görüşmelerini sürdürüyor. CHP lideri dün AB Komisyonu’nun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu üyesi Stefan Fule ile biraraya geldi. 


Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Fule, faydalı bir görüşme yaptıklarını ve bundan sonraki süreçte temasları yoğunlaştırma kararı aldıklarını söyledi. Görüşmede, birinci gündem maddesi olarak Türkiye’deki halkoylaması sonuçlarını ele aldıklarını belirten Fule, “Anayasa paketine niçin ısrarla ’doğru yönde adım’ dediğimizi Sayın Kılıçdaroğlu’na anlattım. Anayasa paketinin, Türkiye’nin AB katılım çabalarını olumlu etkilemesini bekliyorum” dedi.


İstikrarlı bir şekilde hükümete, anayasa paketi sürecinin katılıma açık olması gereğini vurguladıklarını da hatırlatan Fule, Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan’ın yeni anayasanın toplumun tüm kesimlerinin dahil olduğu bir süreçte hazırlanacağı taahhüdünde bulunmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Kılıçdaroğlu’na, kabul edilen anayasa paketinin ardından ilgili mevzuatın hazırlanması ve uygulamaya girmesi aşamasını yakından izleyecekleri güvencesini verdiğini belirten Fule, paketin AB standartlarına uygun şekilde uygulanmasının takipçisi olacaklarını söyledi. 


Kılıçdaroğlu ise yargı bağımsızlığı ve güçler ayrılığı konusundaki endişelerini Fule’ye ilettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “İktidara güç katmak değil, iktidarın gücünü kontrol eden mekanizmaların anayasada yer almasını, demokrasinin vazgeçilmez kurallarından birisi olduğunu ifade ettik” dedi. Kılıçdaroğlu, önümüzdeki süreçte uzmanlarla Brüksel’e daha sık gelip CHP’nin düşüncelerini AB’ye aktaracaklarını sözlerine ekledi.




Kılıçdaroğlu’na övgü


Kılıçdaroğlu Füle’nin ardından, Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Başkanı Poul Nyrup Rasmussen’le biraraya geldi. Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Rasmussen, “mükemmel bir görüşme yaptıklarını ve CHP’nin yeni liderine hayran olduğunu, Kılıçdaroğlu’nun kendilerine yeni bir umut verdiğini” söyledi. Rasmussen, halkoylamasında kabul edilen anayasa paketiyle ilgili, “Biraz ilerleme sağlanmış oldu ama daha fazlasına ihtiyaç var” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24