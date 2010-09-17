Stefan Fule: CHP’nin yeni liderine hayran olduk

T24 - AB Genişleme Komiseri Fule, CHP liderine anayasa paketine neden destek verdiklerini anlattı.







Kılçdaroğlu’nun endişelerini anlatmasının ardından Fule, “Paketin AB standartlarına uygun şekilde uygulanmasının takipçisi olacağız” dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Brüksel’de Avrupalı politikacılarla görüşmelerini sürdürüyor. CHP lideri dün AB Komisyonu’nun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu üyesi Stefan Fule ile biraraya geldi.



Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Fule, faydalı bir görüşme yaptıklarını ve bundan sonraki süreçte temasları yoğunlaştırma kararı aldıklarını söyledi. Görüşmede, birinci gündem maddesi olarak Türkiye’deki halkoylaması sonuçlarını ele aldıklarını belirten Fule, “Anayasa paketine niçin ısrarla ’doğru yönde adım’ dediğimizi Sayın Kılıçdaroğlu’na anlattım. Anayasa paketinin, Türkiye’nin AB katılım çabalarını olumlu etkilemesini bekliyorum” dedi.



İstikrarlı bir şekilde hükümete, anayasa paketi sürecinin katılıma açık olması gereğini vurguladıklarını da hatırlatan Fule, Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan’ın yeni anayasanın toplumun tüm kesimlerinin dahil olduğu bir süreçte hazırlanacağı taahhüdünde bulunmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Kılıçdaroğlu’na, kabul edilen anayasa paketinin ardından ilgili mevzuatın hazırlanması ve uygulamaya girmesi aşamasını yakından izleyecekleri güvencesini verdiğini belirten Fule, paketin AB standartlarına uygun şekilde uygulanmasının takipçisi olacaklarını söyledi.



Kılıçdaroğlu ise yargı bağımsızlığı ve güçler ayrılığı konusundaki endişelerini Fule’ye ilettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “İktidara güç katmak değil, iktidarın gücünü kontrol eden mekanizmaların anayasada yer almasını, demokrasinin vazgeçilmez kurallarından birisi olduğunu ifade ettik” dedi. Kılıçdaroğlu, önümüzdeki süreçte uzmanlarla Brüksel’e daha sık gelip CHP’nin düşüncelerini AB’ye aktaracaklarını sözlerine ekledi.







Kılıçdaroğlu’na övgü



Kılıçdaroğlu Füle’nin ardından, Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Başkanı Poul Nyrup Rasmussen’le biraraya geldi. Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Rasmussen, “mükemmel bir görüşme yaptıklarını ve CHP’nin yeni liderine hayran olduğunu, Kılıçdaroğlu’nun kendilerine yeni bir umut verdiğini” söyledi. Rasmussen, halkoylamasında kabul edilen anayasa paketiyle ilgili, “Biraz ilerleme sağlanmış oldu ama daha fazlasına ihtiyaç var” dedi.



