Steely Dan şarkılarından Sex and the City'ye popüler kültürde yer bulmuştu; New York'un sembollerinden The Strand kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

T24 Dış Haberler

Steely Dan'in modern klasiği 'What A Shame About Me' şarkısının ana karakterinin iş yeri, Sex and the City'de Carrie Bradshaw'ın tercih ettiği kitapçı, New York'un sembol kitap dükkanı The Strand kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.

The Strand'in mevcut sahibi Nancy Bass-Wyden, "Son 93 yılda birçok şey atlattık. Büyük Buhran, iki dünya savaşı, zincir kitapçılar, e-kitaplar ve online devler... 4.Cadde'nin ünlü kitap sırasında ayakta kalan son kitapçıyız" dedi.

Gelirlerinin 2019 yılına göre yaklaşık yüzde 70 düştüğünü ifade eden Bass-Wyden, "Covid-19 nedeniyle dükkana gelenlerin sayısı azaldı. Neredeyse hiç turist yok ve etkinlik düzenleyemiyoruz" diye konuştu.

Bass-Wyden, işletmeyi ayakta tutamayacak noktaya gelmeye başladıklarını ifade etti.

Bass-Wyden, The Strand'i ayakta tutmak için müşterilerine bir aşı bulunana kadar kendilerinden kitap alma çağrısında bulundu.