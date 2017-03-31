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Spor

Steaua Bükreş'in adı değişti

Steaua Bükreş, ligde elde ettiği 26 şampiyonluğun yanı sıra 1986 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve Avrupa Süper Kupası'nı kazanmıştı

31 Mart 2017 12:12

Romanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Steaua Bükreş'in adı resmen FCSB oldu

Romanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Steaua Bükreş isminin FCSB olarak değiştirilmesinin oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi.

Romanya futbol tarihinin en başarılı kulübü Steaua Bükreş, isminde yer alan "Steaua" ifadesinin telif hakkının orduya ait olması ve bu ismi yasa dışı kullandığı iddiasıyla Romanya Savunma Bakanlığı tarafından 2011 yılında açılan davayı kaybetmişti.

Mahkeme kararında, 1947 yılında ordu tarafından kurulan futbol kulübünün 1998 yılında devlet himayesinden çıkarak özelleştiği ve 2004'ten bu yana söz konusu ismi yasa dışı kullandığı ifade edilmişti.

Steaua Bükreş, ligde elde ettiği 26 şampiyonluğun yanı sıra 1986 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve Avrupa Süper Kupası'nı kazanmıştı.

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