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Spor

STEAUA BÜKREŞ TARAFTARLARINDAN SOSİSLİ PROTESTO  BÜKREŞ (A.A)

01 Ekim 2010 16:23

-STEAUA BÜKREŞ TARAFTARLARINDAN SOSİSLİ PROTESTO  BÜKREŞ (A.A) - 01.10.2010 - UEFA Avrupa Ligi'nde, dün evinde Napoli ile 3-3 berabere kalan Steaua Bükreş takımının taraftarları, yönetimini taraflı buldukları Polonyalı hakemi protesto için Polonya'nın Bükreş Büyükelçiliğinin önüne Polonya sosisi bıraktı. Rumen ProTV'nin haberinde, 16. dakikada Steaua'nın 3-0 öne geçtiği maçın, 3-3 berabere bitmesinden Polonyalı hakem Marcin Borksi'yi sorumlu tutan taraftarların, hakemi özellikle maçı çok uzattığı gerekçesiyle protesto ettiği belirtildi. Haberde, Rumen taraftarların, bazı İtalyan taraftarların maçta ''Çingeneler'' diye bağırması nedeniyle çok kızgın oldukları da ifade edildi. Maçın, 16. dakikasında ev sahibi Steaua 3-0 öne geçmiş, 30. dakikada Steaua'dan Pantelis Kapetanos kırmızı kart görmüştü. Maçı 3-2'ye getiren Napoli, 90+8. dakikada Edinson Cavani'nin golüyle 3-3 beraberliği yakalamıştı. Hakemin 4 dakika uzatma göstermesine rağmen, maçı 8 dakika uzatmasına tepki gösteren Rumen taraftarlar, koltukları kırarak sahaya fırlatmış, polis Napoli ve Steaua taraftarlarının kavgasını engellemek için müdahale etmek zorunda kalmıştı.

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