Steaua Bükreş geliyor

Tempo24-



Galatasaray'ın Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Steaua Bükreş, 13 Ağustos Çarşamba günü oynanacak karşılaşma için 12 Ağustos Salı günü İstanbul'a gelecek.



İstanbul'a öğle saatlerinde gelecek Steaua Bükreş, saat 20.00'de Ali Sami Yen Stadı'nda antrenman yaparken, teknik direktör Marius Lacatus ise 19.30'da statta basın toplantısı düzenleyecek.



Bu arada, Galatasaray da 12 Ağustos Salı günü saat 17.30'da Ali Sami Yen Stadı'nda çalışacak. Antrenman öncesi saat 17.00'de teknik direktör Michael Skibbe statta basın toplantısı yapacak.