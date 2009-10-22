Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi (H) Grubu 3. maçında Romanya deplasmanından zafere uzandı.



İlk maçta Twente karşısında yaşadığı şoku Sheriff galibiyetiyle unutturan Sarı Lacivertliler, Steaua Bükreş maçında elde ettiği 1-0'lık zaferle 3 puanı elde ederken, grubun diğer maçında Sheriff'in Twente'yi yenmesiyle H Grubu'nun yeni lideri temsilcimiz oldu.



Fenerbahçe, (H) Grubu'nda yaptığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Temsilcimiz 6 puanla zirvede yer alıyor.

STEAUA BÜKREŞ: 0 - FENERBAHÇE: 1

Stat: Steaua



Hakemler: Douglas McDonald, William Conquer, Graham Chambers (İskoçya)

Steaua Bükreş: Zapata, Golanski, Baciu, Ghionea, Rada, Szekely (Dk. 67 Moreno), Bicfalvi (Dk. 43 Oniçaş), Juan Toja, Nicolita, Surdu, Kapetanos



Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan, Lugano, Bilica, Roberto Carlos, Mehmet, Cristian, Emre, Dos Santos (Dk. 90 Ali Bilgin), Özer (Dk. 71 Vederson), Kazım (Dk. 86 Selçuk)

Gol: Dk. 59 Kazım (Fenerbahçe)



UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, Romanya'da Steaua Bükreş'i 1-0 yenmeyi başardı.



Bu galibiyetle Fenerbahçe H Grubu'nda lider olurken, Galatasaray ile oynacağı derbi maç öncesi moral buldu.



Fenerbahçe, bu galibiyet ile 6 puana ulaşırken, Steaua Bükreş, 2 puanla grupta son sırada kaldı. H Grubu'nda oynanan diğer maçta ise Twente, Sherif deplasmanından 2-0 mağlup ayrıldı. Sherif, grupta Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada yer alırken Twente 3. sıraya yerleşti.



Steaua Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısına iyi başlayan Fenerbahçe, bir çok gol pozisyonundan yararlanamadı. Alex, Deivid, Güiza ve Semih'ten yoksun olarak mücadele eden Sarı Lacivertliler, savunmada kritik müdahaleler yaparak Romen temsilcisine geçit vermedi. Özer Hurmacı'nın Sarı Lacivertli forma ile ilk kez 11'de başladığı maçta, özellikte Brazilyalı futbolcu Andre Santos ilk yarıda yüzde yüzlük gol pozisyonlarından faydalanamadı. Sahadan gol sesi çıkmayınca maçın ilk yarısıda 0-0 golsüz berabere tamamlandı.



Maçın ikinci yarısında daha istekli daha arzulu bir Fenerbahçe vardı. Sarı Lacivertliler, oyunun kontrolünü hiç kaybetmediği maçın 58. dakikasında aradığı golü buldu; Emre atağı olgunlaştıran isimdi, Özer'in hiç bekletmeden sol kanattan bindirme yapan Carlos'a verdiği şık pası Brezilyalı yıldız da bekletmeden yerden ortalayınca, zamanında doğru yerde olan Kazım bu şansı değerlendirdi: 0-1. Golden sonra rahat bir nefes alan Sarı Kanarya, panik yapmadan oyunun kontrolünü sürdürdü ve taraftarının da desteğiyle 1-0'lık zafere imza attı.