Stattaki bıçaklar, köftecilerden tedbir amaçlı toplandı

TRABZON,(DHA) - TRABZONSPOR - Fenerbahçe maçı öncesi statta görevli bir güvenlik memurunun elinde yer alan çok sayıda bıçağın statta yer alan köftecilerden tedbir amaçlı toplandığı öğrenildi.

Süper Lig’in 19’uncu haftasında Trabzonspor Medical Park Arena’da Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynan ve 1-1\'lik skorla sona eren maç öncesi, bir stat görevlisinin elinde kutu içerisinde yer alan çok sayıda bıçağın, taraftarla ait olmadığı stadyumdaki köftecilerden tedbir amaçlı toplandığı öğrenildi. Stat içi ve çevresinden alınan 16 bıçak daha sonra taraftarların dağılmasıyla sahiplerine teslim edildiği bildirildi.