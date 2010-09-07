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Spor

STATLAR, YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR ANKARA (A.A)

07 Eylül 2010 13:50

-STATLAR, YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR ANKARA (A.A) - 09.07.2010 - Turkcell Süper Lig takımları yeni sezon hazırlıklarına ve transfer çalışmalarına ara vermeden devam ederken, maçların yapılacağı statlar da tüm hızıyla eksiklerini tamamlıyor. Ligde mücadele eden tüm takımların maçlarını yaptığı statlarda, genellikle zemin ve seyirci kapasitesinin artırılması konusundaki çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Bursaspor'un maçlarını oynadığı Atatürk Stadı'nda, yeşil-beyazlı kulübün Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması nedeniyle UEFA yetkilileri tarafından tespit edilen eksiklerin giderilmesi konusunda çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda stadın zemini kazılarak yaklaşık 3 metre aşağıya indirilmesiyle kazanılan alan sayesinde, tribünlere yapılacak ilave sıralarla seyirci kapasitesine 5 bin 800 kişi eklenecek. Atatürk Stadı'nda ayrıca tribünlerdeki bayan taraftar tuvaletleri ve çıkış kapılarının sayısı artırılacak, basın tribünü, otopark, doping odası gibi eksikler giderilecek.

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