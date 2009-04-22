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Spor

'Stat projesi G.Saray'ı 2020'ye taşıyacak'

22 Nisan 2009 19:44


Galatasaray Başkanı Adnan Polat, yeni statları Türk Telekom Arena projesinin sarı-kırmızılıları 2020'ye taşıyacak bir proje olduğunu söyledi.



Galatasaray Kulübü'nün yeni stadı Türk Telekom Arena'nın localarının tanıtımı yapıldı.

Galatasaray Adası'ndaki tanıtım törenine, kulüp başkanı Adnan Polat ve yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Bülent Korkmaz, futbol takımı oyuncuları Ümit Karan ve Ayhan Akman ile sarı-kırmızılı camiadan çok sayıda davetli katıldı.

Törende bir konuşma yapan Polat, Türk Telekom Arena projesinin yaşama geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, ''Bu proje, Galatasaray'ı 2020'ye taşıyacak bir projedir. Uluslararası arenada, özellik Avrupa'da ses getirecek bir proje. Bu proje ortaya çıktığı zaman sadece Galatasaray değil, Türkiye gurur duyacak. Proje, 2010 yılının şubat ayında bitirilecek, ancak projenin müteahhit tarafından bitirilmesi yeterli değil. Özellikle işletmesiyle ilgili, tarafımızdan yapılan ciddi yatırımlar var. Proje yüzde 100 bitse bile şubat ayında uygulamaya sokmayı düşünmüyoruz. 2010-2011 sezonunda çok görkemli, uluslararası alanda ses getirecek bir açılış yapmak istiyoruz. Bu konuda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birkaçının sözü var. Açılışa katılmak istiyorlar'' dedi.

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