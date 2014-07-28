'Stat inşaatı bitsin başkanlığa devam edip etmeyeceğime karar vereceğim'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, başkanlık süresiyle ilgili olarak, "İki dönem başkanlık yapılmasından yanaydım, Genel Kurul üç döneme çıkardı. İkinci dönem için karar vermedim. Stat bitsin, mali durumu yerine oturtalım, borçlar aşağı insin. Ondan sonra bakarız" dedi.

“Söylemler ve üslup çok önemlidir. Ben diğer başkanlar gibi değilim, yalnızım" diyen Orman, "Tüm statlara, deplasmanlara gider, sokaklarda yürür, insanlarla konuşurum. Kavga ile beslenmem ama Beşiktaş’ın menfaati için de babamı tanımam" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'ten Ercan Saatçi'ye konuşan Orman, kulüp yönetimi içerisindeki sorunlardan Kulüpler Birliği'ne, stat inşaatından transferlere kadar birçok konuda açıklama yaptı.

Hürriyet'ye "Ben yalnız bir başkanım" başlığıyla yayımlanan (28 Temmuz 2014) röportajı şöyle:

Ben yalnız bir başkanım

Mehmet Arslan’dan, “Fikret Orman ile bayram röportajı yapar mısın?” önerisi gelince duraksadım… Öyle ya herkes benim Fenerbahçeliliğimi çok yakından bilir. Sonra durdum. F.Bahçe, Chelsea ve Beşiktaş’ın, Soma için yapacakları karşılaşma geldi aklıma. Taraftarlar, Saracoğlu’nda yan yana oturacaklar… İç içe, kardeşçe ve dostça… Öyleyse bunun ilk adımını ben atmalıydım…

Bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın karşısına oturdum… Hürriyet Spor Servisi tarafından hazırlanan soruları kendisine yönelttim.

Bunların hepsi sembolik bir giriş. Yukarıdaki yazdıklarımın hepsi doğru ama bir eksik var. O da Sayın Başkan Orman’ın, arkadaşım, dostum ve kardeşim olduğu. Yıllara dayanan bir dostluk, kardeşlik hatta. Bir Beşiktaş Başkanı olarak kendisine saygım ve sevgim sonsuz. Ama kardeşi ve arkadaşı, en önemlisi dostu olmak da büyük bir keyif.

Şimdi arkanıza yaslanın bir Fenerbahçeli’nin bir Beşiktaş Başkanı ile sohbetini okuyun. Sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bayramlar diliyorum…

Takdir topluyorsak doğru yoldayız demektir

Stat açılış hedefiniz neden tutmadı?

Stat çok büyük bir yatırım. 165 bin metrekare kapalı alanı olan bir yer orası. Bir de inşaat yeri itibariyle proje yerin altına gömüldüğü için maliyet arttı. İnşaat süresi ve hafriyat nedeniyle de uzama oldu. Aslında çok hızlı gittik. Ben Ağustos sonu itibariyle bitirmeyi hedefledim. Finansman boyutunu çözemedik. Bayram öncesi bütün çalışanların parasını ödedik.

Medya ve kulüplerle polemiğe girmemek için açıklamalarınıza özen gösteriyorsunuz. Bu durum takdir toplasa da camia içinde yalnız mısınız?

Futbol camiası bir tek başkanlar ve kulüp yöneticileri değildir. Tüm statlara gidiyorum. Deplasmanlara da gidiyorum. Sokaklarda yürüyorum. Mesela Bursa’da sokağa çıkar yürürüm, taraftarlarla resim çektiririm. Herkesle konuşurum. Kimse ile de problemim olmuyor. Takdir topluyorsak, doğru yoldayız demektir.

Nüfusumuz arttıkça taraftar sayısı düşüyor

Bu bakış açısında başka bir başkan yok.

Bu konuda evet yalnızım. Bunlar da zaman içinde çözülecek. Başkaları beni alakadar etmiyor. Beni, benim yaptıklarım ilgilendiriyor. Takdir alıyorsak doğru yolda ilerliyoruz demektir. Her başkanla doğru ve düzgün bir ilişkim var. Her camia ile eşit mesafedeyim. Bundan da çok memnunum.

Başkanlar taraftar güdümlü söylemlerde bulunuyorlar. Konu, Beşiktaş olunca ve hakkınız yendiğinde de aynı uzlaşmacı tavrınızı sergiler misiniz?

Söylemlerin ve her şeyi söylemenin üslubu vardır. Ben, Beşiktaş menfaati için babamı tanımam. Camialar içinde kavga ile beslenenler var. Kavga olsun, ona ihtiyaç duyulsun istiyorlar. Rekabet olur, kızdırma, şaka olur. Güzellik burada. Ama kavgalar, yıkmalar, yakmalar bu işi güzelleştirmez. 75 milyonuz ama tribünlerden insanlar uzaklaşıyor. Pislik görüntüler bitmeli.

Ne Musa’ya, ne de İsa’ya yarandık

Bir grup taraftarla aranızdaki buzlar neden erimiyor?

Ne Musa’ya, ne de İsa’ya yarandık. Bizim işimiz sorumluluk almak. İşimiz kulübümüz ve camiamızın menfaatine göre hareket etmek. Bunun menfaati için kişilerle de kötü oluyoruz. Uzlaşmacı bir tarzım var. Genel Kurul’da söyledim. Bütün taraftarlara kapımın açık olduğunu, onlardan davet beklediğimi ifade ettim. Ramazan hayırlara vesile olsun diye iftara davet ettim. Kimseden talep gelmedi. Beşiktaş için çalışıyorum. Duruşumuz, hareketimiz, kurum menfaatiyle alakalı. Şahıslarla işim olmaz. Yeni statla birlikte, yeni bir sayfa açılacak.

Beşiktaş kimseye borçlu kalmayacak

Demirören dönemine hesap sormadığınız için eleştiriliyorsunuz. Bazen raporları da açıklamadığınız söyleniyor. Neler diyeceksiniz?

Çok açık söylemek istesem, söylerdim. Mesajlar belli. Herkes anlıyor. Benim işim kişilerle kavga etmek değil. Kurumun duruşu ve menfaatini gözetmektir. Demirören ile alakalı uzlaşmacı tavrım oldu. Beşiktaş’ın ona olan borcunun aşağıya inmesini görüştük. Kontratlar imzalıyoruz. Bu borç meselesi kapatılacak. Kim olursa olsun Beşiktaş şahıslara borçlu kalmamalı. Tüzüğü değiştirdim. Kişiler, Beşiktaş’ı borçlandıramayacak. Bu olamaz. Ya bağış yapacaklar ya da kulüp bütçesi harici borç yapamayacaklar. Beşiktaş kimseye borçlu kalmayacak. Bu zihniyetteki kişilere müsaade etmeyeceğim.

Ailem dağıldı, yuvam yıkıldı

Başkanlıktaki en zor anınız?

İki dönemli bakmak lazım. Bir kulüpsel, bir de şahsi. Benimle çok uğraşıldı. Ailem dağıldı, yuvam yıkıldı. Onlar beni üzdü. Yorulduğum bir dönemdi. Kulüp olarak bakarsak zaten çok zor bir tablo vardı önümde. Bilançolar, borçlar, hacizler, Gezi olayları, stadı yıkmak, dedikodular. Yapmaktan çok yıkmaya yönelik hareketler vardı hala da aynı şeyler sürüyor. Çok edepsizce muhaliflik bu. Spor salonuna gidiyorum, insanlar benimle resim çektirmek istiyor, geri çevirmiyorum. Bunları sanal alemde kullanıp, prim yapmak adına farklı yollar deniyorlar. Yakışıksız, seviyesiz, edepsizce işler bunlar. Bunları yapanların yüzde 99’u da Beşiktaşlı. Tek amaçları var, Beşiktaş’tan sebeplenmek.

Yakışıklıyım

Kulüp başkanlarının artık bir tipolojisi var. Siz bunların dışındasınız. Yakışıklılığınızın avantajı var mı?

Yakışıklıyız, Allah vergisi bir tipim var... Annem, babam ve Allah’ın oluşturduğu bir şey bu. Yaptıklarımın anlaşılmasını isterim, tipimle asla değerlendirilmek istemem. İyi anılmak isterim.

Gelip benim kapımı çaldılar

Kulüpler Birliği Başkanı olacak mısınız?

Böyle bir talebim olmadı. Kulübümle alakalı yoğunum ama Türk sporu için bir rol düşerse beni de etkilemeyecekse, elimden geleni yaparım. Bazı kulüp başkanları beni aradı, düşüncemi sordu. “Konuşuruz” dedim. Durum şu an için bu.

Transfer bitmedi

Demba Ba transferinin arkası gelecek mi?

Devam edeceğiz. İki, üç oyuncu daha alacağız. İsminden çok transferin katkısı önemli. Her transfer taraftarı ayağa kaldırır ancak o oyuncu sahaya çıktıktan sonra, “Bunu gönder, yenisi al” diye bakarlar. Bütçemize göre bu işleri halledeceğiz.

Devler ligi şart

Avrupa ve ligde hedef nedir?

Önceliğimiz Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak. Ondan sonrasına zaman içinde bakarız. Ağırlığımız şu an için Avrupa. Hocayla ilgili tasarruf konusunu konuşmanın zamanı değil. Bilic’in ikinci yılı ve bizi Allah’ın izniyle şampiyon yapacak.

Özen üzerinden Beşiktaş’ı vurmak için çok çalıştılar

Önder Özen projesi büyük destek gördü ama devam etmedi. Neden?

Proje kişilere bağlı değildir. Sorumlulukla alakalı bu iş. Özen ile beraber önemli işler yaptık. Önce temeli oturttuk. Bundan sonra da gelecek arkadaşlar üzerine koyacak. İlk günden itibaren Önder Özen’e bir sürü şey söylendi. Onu üzen şeyler de olmuştur ama biz beraber çalıştığımız dönem itibariyle uyumluyduk. Mesele sistem meselesiydi. Kişilerle alakalı değil. Şimdi bayrağı birisi devralacak. Futbol Direktörümüz olacak.

Özen’in ayrılmasından sonra çok ciddi iddialar ortaya atıldı. Söz konusu iddiaları size de zamanında ilettiği ve sizin de gereğini yaptığınız söyleniyor. Doğru mu?

Özen bunları yalanladı. Zaten bu iddialar da palavraydı. Önder’i zedelemek, Beşiktaş’ı zedelemek için yapılan şeyler bunlar. O, onu demiş, bu olmuş işleri yakışıksız şeyler. Şahısları üzecek şeyler.

O koltuğa biri oturacak

Beşiktaş camiası içinden mi, rakipler tarafından mı bu iddialar ortaya atıldı?

Kimin bu işleri neden yaptığını bilmiyorum ama bize zarar verilmek için yapıldığını düşünüyorum.

Özen’in yerine gelecek bir sürü isim telafuz ediliyor.

Kimse üzerinde uzlaşmadık, yoğunlaşmadık. Ahmet Nur Çebi ile istişare ettik. İsimler üzerinde durmadık. Ahmet Bey bundan sonra görüşmeleri yürütecek. Sonunda da yönetim kurulunda o isim masaya yatırılacak ve göreve getirilecek.

Tarihe geçen isim olacağım

Kaç dönem göreve devam edeceksiniz.

Bu konuyla alakalı tüzüğü değiştirdim. İki dönem başkanlık yapılmasından yanaydım, Genel Kurul üç döneme çıkardı. İkinci dönem için karar vermedim. Stat bitsin, mali durumu yerine oturtalım, borçlar aşağı insin. Ondan sonra bakarız. Görevde kalacağım hissi insana haz verir. Ben başkan olmak istiyordum, oldum. Beşiktaş tarihine geçen iyi bir isim olarak kalmak isterim.

Bayram kutlaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulübün resmi sitesinden Ramazan Bayramı için mesaj yayınladı ve “Hep birlikte, sağlık, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle” dedi.