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Spor

Stat görevlisi futbolcuya tekme attı!

Adıyaman 1954-62 Pertekspor maçında, görevli Adıyaman 1954 Spor Kaptanı Mehmet Ali Yakışık'a tekme attı

04 Aralık 2017 16:32

Adıyaman 1954 Spor deplasmanda 62 Pertekspor ile Tunceli Atatürk Şehir Stadı'nda karşılaşırken, Bölgesel Amatör Lig  (BAL) 2. Grup'taki bu maçta olaylar çıktı. Sahaya giren bir görevli, Adıyaman 1954 Spor Kaptanı Mehmet Ali Yakışık’a tekme atarak yere düşürdü.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta oynanan maçta sahaya giren görevli, attığı tekme ile futbolcuyu yere indirdi. Adıyaman 1954 Spor deplasmanda 62 Pertekspor ile Tunceli Atatürk Şehir Stadı’nda karşılaştı. Ligde iddialı olan her iki takımın karşılaşması gergin geçti.

Polis sahaya girdi

Maçın 56. dakikasında saha görevlisi olduğu öğrenilen bir kişi maç esnasında sahaya girdi. Koşarak sahaya giren ve boynunda görevli kartı olan şahıs Adıyaman 1954 Spor Kaptanı Mehmet Ali Yakışık'a tekme attı. Tekmeyi yiyen sporcu yere yığıldı. Çok sayıda polis sahaya girerek şahsı etkisiz hale getirerek saha dışına çıkardı. Sahada yaşanan karışıklık nedeniyle maça yaklaşık 8 dakika ara verildi.

Futbolcuya sahada sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yapmasının ardından, futbolcu maç sonrası hastaneye giderek darp raporu aldı. Sporcu ve kulüp sahaya giren ve tekme atan şahıstan şikayetçi oldu. Gergin geçen maç sonunda 62 Pertekspor rakibini 3-1 mağlup etti.(DHA)

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Adıyaman 195462 PerteksporGörevli TekmeBAL Ligi

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