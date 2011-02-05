-START ANTLAŞMASININ ANAHATLARI LONDRA (A.A) - 05.02.2011 - Rusya ile ABD arasında bugün ülkenin dışişleri bakanları Hillary Clinton ile Sergey Lavrov arasında stratejik (nükleer) silahların indirimi (START) antlaşmasının karşılıklı meclis (Kongre ve Duma-Federasyon Konseyi) onayları takasıyla başlayan sürecin ana maddeleri şöyle: - Taraflar, 7 yıl içinde kısa ve uzun menzilli (taktik ve stratejik) atom bombalarını 1550 adetle sınırlayacak. Uzun menzilli (kıtalar arası) atom bombalarının sayısı iki tarafta 700'ü geçemeyecek. - İki taraf, tüm nükleer tesislerini denetim uzmanlarının karşılıklı incelemesine açacak. - 1988'de ABD ile Rusya arasında tesis edilen ''Nükleer Tehlike İndirim Merkezleri'' denetimi sağlayacak. START'ı ABD'de Dışişleri Bakanlığı; Rusya'da ise Savunma Bakanlığı takip ediyor. - 25 gün içinde taraflar, denetim uzmanlarını taşıyacak pilotlar dahil toplam 300'e kadar yetkilinin adlarını karşılıklı verecek. - 45 gün içinde taraflar, ellerinde olan nükleer savaş malzemesinin ayrıntılarını sunmaya başlayacak. - Atom bombalarını taşıyan roketler (kısa menzilli taktik nükleer bomba), uzun menzilli füzeler ve onları taşıyan uçakların tüm özellikleri karşılıklı kaydedilecek. - START yürürlüğe girdikten iki ay sonra (60 gün), muhtemelen uzmanların karşılıklı ''yerinde denetimi'' başlayacak. İlk önce ABD uzman heyeti nisan ortasında Rusya'ya gidecek.