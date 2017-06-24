Star'ın yayın yönetmeni: Ekrem Dumanlı beni aradı, "Fethullah Gülen'e geçmiş olsun demek ister misin" dedi...

Çölde ab-ı hayat arayan adamın hesabı, yolda adalet arayan Kılıçdaroğlu’na, MHP lideri Bahçeli, “Mahkeme keyfine göre karar verince ‘Adalet mülkün temelidir’, vermeyince ‘Adalet dinamitlenmiştir’. Bu ikiyüzlülük değil mi?” diye sormuş ve“Pensilvanya’ya kadar gidin, geri gelmeyin” demişti.
Eleştirilerin odağı olan, “Keyfine uygun adalet arıyor” kısmıyla hiç ilgilenmeyen Kılıçdaroğlu, “Pensilvanya’ya kadar git” sözüne cevap vermeyi tercih etmi ve“Ne Pensilvanya'ya gittim, ne konuştum, ne Pensilvanya bana teşekkür etti. Fetullah Gülen rahatsız olduğu zaman gazetelerde yayınlanan teşekkür ilanında genel başkan olarak sadece benim adım yok”dedi.
(Yanlış hatırlamıyorsa çarpıtıyor, Bahçeli’nin de adı yoktu.)
Sanki ByLock listesi…
Kılıçdaroğlu’nun, FETÖ ile mesafesini teşekkür ilanı ile ispatlamaya çalışıyor.
Bu liste, FETÖ ile iltisak kriteri oldu da biz mi duymadık acaba?
Sayın Kılıçdaroğlu, “Kesin şu kaset-kumpas muhabbetini, ben bu koltuğa alnımın akı ile oturdum. FETÖ’nün hiçbir dahli yok” diyemediği, grup kürsüsünden yayınladığı meşru hükümete operasyon kumpaslarını nereden aldığını söyleyemediği ve çok daha önemlisi, “Enis Berberoğlu’nun Can Dündar’a verdiği fotoğraflarla benim ve partimin hiç ilgisi yok” diyemediği sürece “Pensilvanya kamburu”ndan kurtulamaz.
15 Temmuz yerine, FETÖ ile mücadelenin miladı olan 20 Temmuz’a “darbe” derken, bir kere bile “FETÖ terör örgütü” diyemedikten sonra o ilanda yer alsanız ne olur, almasanız ne olur?
O ilanı kriter kabul ediyorsanız, orada adı geçen ve uğruna yollara düştüğünüz Enis Berberoğlu’nun da FETÖ iltisaklı olduğunu söylemiş olmuyor musunuz?
O ilanda ben de varım…
Tam aksine, Kılıçdaroğlu’nun o listede olmaması ve bunu da özellikle vurgulaması oldukça manidar değil mi?
FETÖ isteseydi Kılıçdaroğlu’na, “Geçmiş olsun” dedirtir ve o listeye ismini yerleştirirdi.
“Öyle şey olur mu” demeyin; tecrübeyle sabittir.
Fetullah Gülen’in kalp problemi sebebiyle 12 saat müşahede altında kaldığı, Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan’ın arayarak “Geçmiş olsun” dedikleri haberinin Zaman’ın sürmanşetinde yayınlandığı gün Ekrem Dumanlı beni aradı, “Bir vesile ile Pensilvanya’ya gelmiştim, hocaefendinin yanındayım, geçmiş olsun demek ister misin?” dedi.
Biraz garip bir istek idi ama nezaket gereği “Peki” dedim.
İki gün sonra yayınlanan ilanda, “Fetullah Gülen’i arayarak ‘geçmiş olsun’ dediğim” için(!) teşekkür ediliyordu.
Meğer bu bir organizasyonmuş. Ekrem Dumanlı o gün rahmetli Hasan Karakaya dahil; birçok meslektaşımızı arayıp listeye eklemiş.
İş adamı ve siyasetçileri de o kesimlerin sorumluları aramış.
Anlayacağınız; o listedekilerin çoğu, 17/25 darbesinin son hazırlıkları çerçevesinde, “Bütün kesimler yanımızda” algısı için oraya sokulmuş.
Artık Gül ve Erdoğan’ın hangi yöntemle o ilana dahil edildiğini bilmiyorum.
Acaba neden?..
Şimdi…
Ana muhalefetin lideri, hangi sebeple bu operasyonun dışında kalmış olabilir?
1- Bu ilanda yer almasını önemsememişlerdir!
Listedeki siyasetçilere bakıldığında öyle olamayacağı anlaşılır. En azından, Gürsel Tekin’in yerinde Kılıçdaroğlu’nun olmasını isterlerdi.
2- Yer almasını istemişlerdir ama başaramamışlardır!
FETÖ sayesinde CHP Genel Başkanı olan Kılıçdaroğlu, dosyaların gelip gittiği, işbirliğinin zirve yaptığı bir dönemde, üstelik o kadar ısrara rağmen “Geçmiş olsun” dememek için sonuna kadar direnecek!
Hiç mantıklı görünmüyor.
O halde Kılıçdaroğlu o ilanda neden yok?
Nitelikli işbirliğinin selameti ve ihtiyaç durumunda Kılıçdaroğlu’nun; “O ilanda sadece ben yokum” diyebilmesi için olmasın…