Star'ın yayın yönetmeni: Ekrem Dumanlı beni aradı, "Fethullah Gülen'e geçmiş olsun demek ister misin" dedi...

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in 24 Ekim 2013'te gazetelere verdiği "teşekkür ilanı" ile ilgili olarak "O gün Ekrem Dumanlı beni aradı, 'Bir vesile ile Pensilvanya’ya gelmiştim, hocaefendinin yanındayım, geçmiş olsun demek ister misin?' dedi. Biraz garip bir istek idi ama nezaket gereği

'Peki' dedim. İki gün sonra yayınlanan ilanda, 'Fetullah Gülen’i arayarak ‘geçmiş olsun’ dediğim' için (!) teşekkür ediliyordu" dedi.

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen, 24 Ekim 2013'te, geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla kendisini arayan isimlere iki ayrı ilan yayınlayarak teşekkür etmişti.

Gülen'in teşekkür ettiği isimler arasında dönemin

cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da yer almıştı.

Nuh Albayrak'ın "FETÖ’nün teşekkür ilanında Kılıçdaroğlu neden yer almadı?" başlığıyla yayımlanan (24 Haziran 2017) yazısı şöyle: