Star'ın yayın yönetmeni, AKP mitingi için Yenikapı'da: İstanbul boş, bu özgüvenin sonucunu merak ediyorum!

AKP'nin "büyük mitingi" için Yenikapı'ya giden Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "En gözde semt pazarlarının bile boş olduğu bir bayram gününe Babalar Günü’nü de ekleyen İstanbul sokaklarında insan bulmanın hayal olduğu bir günde, ‘Büyük Miting’ düzenleyen özgüvenin sonuçlarını çok merak ediyorum. Yerinde görmek istiyorum" dedi.

Albayrak, kişisel Twitter hesabında aktardığı izlenimlerini şöyle sürdürdü:

"Nihayet Yenikapı’ya ulaştım. İstanbul’un boş olduğu, üstüne üstlük bir haftadır ‘Yağmur geliyor’ diye bas bas bağırdığı bir günde miting düzenleyip, seçimden önceki cumartesiyi Muharrem İnce’ye ikram eden aklı çok merak ediyorum”