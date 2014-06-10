Star'ın '64 kişilik dinleme listesi' sahte miydi?

Star gazetesinin "paralel dinleme" iddiasının belgesi olarak yayınladığı IMEI numaralarının sahte çıktığı öne sürüldü. Gazetenin, basılı nüshasında son üç rakamını kapattığı numaraları internet versiyonunda buzlamayı unuttuğu ve Milli Görüş hareketinin sembol isimlerinden Necmetttin Erbakan’a atfedilen numaranın BTK’nın internet sitesinde sorgulatıldığında "kayıt bulunamadı" ibaresinin çıktığı iddia edildi.

Zaman'ın bugün manşetinden duyurduğu haber şöyle:

Hükümete yakın medyanın yalan rüzgârları devam ediyor. Son numaraları IMEI sihirbazlığı oldu. Star gazetesinin dünkü manşetinde yer alan ‘İmzasıyla mühürüyle kirli kulaklar’ başlıklı haber de üzerinden bir gün geçmeden dökülmeye başladı. Türkiye’nin üst düzey kişilerine ait olduğu iddia edilen telefonların IMEI numaraları aslında Türkiye’de kayıtlı bile değildi. Örneğin, 352558025351110 şeklindeki numaranın aslında merhum Necmettin Erbakan’ın telefonuna ait olduğu ileri sürülüyordu. Bu numarayı BTK’nın Mobil Cihaz Kayıt Sistemi (mcks.gov.tr) bölümündeki sorgulama ekranına yazdığımızda ‘Kayıt bulunamadı’ ifadesi ile karşılaştık. Sadece Erbakan değil, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan, Sabri Uzun, Ömer Vehbi Hatipoğlu gibi isimlere atfedilen IMEI numaralarına da kayıt sorgulama sayfasından ulaşılamadı. Bu, verilen numaraların Türkiye’de kayıtlı olmadığı anlamına geliyor. O halde; Star’ın ifadesiyle söz konusu 64 üst düzey kişi ya kaçak telefon kullanıyor ya da Türk kamuoyu hükümet medyasının yeni bir ‘Cambaza Bak’ oyunuyla karşı karşıya. Ayrıca Star’ın haberinde isim ve sicil numarası verilen yargıçların imzasının gizlenmesi ‘imzalar da mı sahte’ şüphesine yol açıyor.

Star, paralel örgütün(!) sahte isim ve uydurma suçlarla dinlediği 64 üst düzey kişi için aldığı dinleme kararlarına ulaştığını iddia ediyordu. Rivayete göre, İBDA-C üyeliği, terör, uyuşturucu ve çete bahanesiyle yapılan şantaj dinlemelerini Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı talep etmişti. Çok sayıda sözüm ona belgeyi manşetten ve içeride tam sayfa ile verirken aslında inandırıcı gözüküyorlardı. Ama küçük bir araştırma, haberin ne kadar yalan bilgilerle dolu olduğunu gözler önüne serdi. Star, haberine gizem katmak için IMEI numaralarının son hanelerini kapatarak vermişti. Ama gazete aynı haberi daha önce de kullanmıştı. 30 Mayıs 2014’teki haberde dinleme listesi olarak sunduğu belgelerde bazı isimlere ait IMEI numaralarının tamamını vermişti. Ayrıca gazetede numaraları kapatan Star, internet sitesinde bunu ihmal edince sorgulama mümkün oldu. Biz de bu numaraları Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun sitesinden bir sorgulayalım dedik, sonuç hiç de şaşırtıcı olmadı. 35255802***1110 No’lu aslında merhum Erbakan’a ait olduğunu iddia ettikleri IMEI numarasını BTK’nın Mobil Cihaz Kayıt Sistemi (mcks.gov.tr) bölümündeki sorgulama ekranına yazdığımızda ‘Kayıt bulunamadı’ ifadesi ile karşılaştık. Sadece Erbakan değil, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan, Sabri Uzun, Ömer Vehbi Hatipoğlu gibi isimlere ait olduğunu iddia edilen IMEI numaralarına da kayıt sorgulama sayfasından ulaşılamadı. Bu, verdikleri numaraların Türkiye’de kayıtlı olmadığı anlamına geliyor. O zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor; Star’ın ifadesiyle söz konusu 64 üst düzey kişi ya kaçak telefon kullanıyor ya da Türk kamuoyu hükümet medyasının yeni bir ‘Cambaza bak’ oyunuyla karşı karşıya. Star’ın haberinde isim ve sicil numarası verilen yargıçların imzasının gizlenmesi de dikkat çekici; doğrusu, ‘imzalar da mı sahte’ şüphesine yol açıyor. Şayet belgeler doğru ise Emniyet İstihbaratı’nın olmayan telefonları dinlemeye çalışmak gibi bir garabete imza attığı da söylenebilir.

IMEI, telefonun kimliğidir

Her cep telefonu, bir IMEI numarası ile gelir. Bu telefona özel kimlik numarasıdır ve sadece o telefon cihazı tarafından kullanılır. Bu cihazın Türkiye’de iletişime açık olabilmesi için de distribütör firma ya da telefonu getiren şahıs tarafından BTK’ya kaydedilir. Eğer cihazınız kayıtlı değilse en fazla 15 gün kullanabilirsiniz, sonra size cihazının yasal olmadığı hakkında bir bilgilendirme mesajı gelir ve iletişime kapatılır. Ortada çok sayıda ikinci el telefon dolaştığı için BTK resmi sitesinde aldığınız bir makinenin yasal olup olmadığını sorgulayabilmenize imkân tanıyor. Kendi telefonunuzun durumunu veya başka bir IMEI numarasının kayıtlı olup olmadığını ‘mcks.gov.tr’ adresinden rahatlıkla öğrenebilirsiniz.