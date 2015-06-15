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Ayakkabı kutularını aklamaya çalışan Star, tiyatro binasını bağış yapılan üniversite ilan etti!

Habere imza atan muhabir, fotonun 'sehven' kullanıldığını öne sürdü

15 Haziran 2015 17:33

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "aşık olduğunu" açıklayan iş adamı Ethem Sancak'a ait Star gazetesi, 17 Aralık operasyonunda dönemin Halk Bankası genel müdürü Süleyman Aslan’ın evinde ayakkabı kutuları içinde bulunan 4.5 milyon dolara gönderme yaparken Makedonya’nın başkentindeki bir tiyatro binasını, söz konusu parayla yapıldığı öne sürülen üniversitenin binası olarak gösterdi.

Star'ın "İşte ayakkabı kutusu" başlığıyla manşetine taşıdığı Kemal Gümüş imzalı haberde, bu parayla Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yapılan Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin inşaatının bitme aşamasına geldiği savunuldu. Ancak, gazetenin birinci sayfasında ve internet sitesinden kullanılan fotoğraf, üniversite kampüsüne değil, Makedonya Halk Tiyatrosu'na ait olduğu ortaya çıktı. Hatayı fark eden Gökhan Vots isimli Twitter kullanıcısı, "Star, ayakkabı kutularındaki parayla 'bu üniversitenin' yapıldığını yazmış. Fotoğraf Üsküp'teki tiyatro binasına ait" dedi.

Bitme aşamasına geldiği öne sürülen inşaata dair tek bir karenin kullanılmadığı haberde, projeye dair bir çizimle birlikte üniversitenin halen kullanımda olan binasına ait bir fotoğrafa yer verildi.

 

Sehven kullanılmış!

 

Söz konusu habere imza atan muhabir Kemal Gümüş, gelen tepkiler üzerine Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Haberde kullanılan fotonun "sehven" kullanıldığını öne süren Gümüş'ün paylaşımı şöyle:

İşte Makedonya Halk Tiyatrosu:

Binanın üzerindeki 'Makedonya Halk Tiyatrosu' yazısı açıkça görülüyor

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