T24 LogoT24 Logo
Gündem

Star'dan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok!

Bahçeli, "Biz bu konuda kararlı ve sözümüzün arkasındayız" demişti

14 Mayıs 2018 12:10

Star yazarı Nuh Albayrak, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Biz bu konuda kararlı ve sözümüzün arkasındayız. Allah'ın izniyle affın çıkacağını ümit ediyoruz " sözlerine tepki gösterdi. Albayrak, "Bu ne demek?" diye soran  Albayrak, "Bahçeli iktidara geldi de bizim haberimiz mi olmadı acaba?" ifadesini kullandı.

Bahçeli, 12 Mayıs 2018'de Twitter'dan "af" konusu tartışılmalı demiş, hükümet cephesinden "Gündemimizde yok" açıklaması  gelmişti. 

Bahçeli daha sonra yaptığı açıklamada, "Biz bu konuda kararlı ve sözümüzün arkasındayız. Allah'ın izniyle affın çıkacağını ümit ediyoruz" demişti.

ETİKETLER

nuh albayrakbahçeliiktidarhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24