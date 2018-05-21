Starbucks'tan yeni tuvalet kararı

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde kahve siparişi vermek için arkadaşlarını bekleyen ve bu sırada tuvaleti kullanmak isteyen 2 siyahi erkeğin gözaltına alınmasına gelen tepkiler üzerine dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, tuvaletlerini ürün satın almayanlara müşterilere de açacağını duyurdu.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Starbucks'tan yapılan açıklamada müşterilerin bir şey satın almadan şubelerdeki tuvaletleri, koltukları ve müşteriler için ayrılmış diğer alanları kullanabileceği belirtildi.

Şirketin bu adımı geçen haftalarda 2 siyahi Amerikan vatandaşının bir Starbucks şubesinde gözaltına alınmasının ardından geldi.



Tuvaleti kullanmak isteyen 2 siyahi genç şüpheli bulunarak polise şikayet edilmişti. İki gencin tuvaleti kullanmalarına da izin verilmemişti.



Olayın sosyal medyada duyulması ve haberlere konu olmasının ardından şirket ABD genelindeki 8 bin şubesini kapatarak çalışanlara eğitim verme kararı almıştı.