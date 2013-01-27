Starbucks'tan İngiltere'ye tehdit

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, İngiliz hükümetinin vergi hususunda kendisine yönelttiği ‘sürekli ve haksız saldırıların’ devam etmesi halinde, İngiltere’den milyonlarca sterlin değerindeki yatırımları çekme tehdidinde bulundu.



Starbucks İngiltere’nin yönetim müdürü Kris Engskov, Başbakan David Cameron’ın, “Vergiden kaçan şirketler uyanmalı ve kahvenin kokusunu almalı” sözlerine tepki gösterdi.

Telegraph gazetesinin haberine göre, Engskov, ‘Cameron’ın, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda kullandığı sözlerin Starbucks’a açık bir saldırı olduğunu ve İngiltere’de kurumlar vergisine katkıda bulunmadıkları için eleştirildiklerini’ söyledi.

İngiliz hükümetinin vergi konusunu ‘siyasallaştırmasından’ endişe duyduğunu ifade eden Engskov, “konu hakkında hükümetle özel olarak görüşmeyi talep ettiğini’ belirtti. Starbucks’a yakın olan bir kaynak ise “Cameron’ın zaten az kazanan bir şirketten çok fazlasını istediğini, Starbucks’ın her zaman vergi verdiğini ve vermeye devam edeceğini’ ifade etti.



Cameron açıkça hedef aldı



Starbucks, Cameron’ın sözlerinin ardından İngiltere’den milyonlarca sterlinlik yatırımını çekme tehdidinde bulunurken, “şirket imajlarının karalandığını ve İngiltere’deki istihdama bulundukları katkının göz ardı edildiğini’ belirtti.

Telegraph, Starbucks’ın İngiltere piyasasına girdiği 1998 yılından bu yana iktidara gelen hükümetlerle iyi geçinemediğine dikkat çekti. Starbucks, 1998’den bu yana sadece bir yıl kar elde ettiğini belirtirken, bugüne kadar 3 milyar sterlin gelir elde etmesine karşılık, 8.5 milyar sterlin kurumlar vergisi ödedi.

Cameron, bu ay başınday yaptığı açıklamada kurumlar vergisinden kaçtığını öne sürdüğü Amazon.co.uk ve Starbucks İngiltere’nin, “vicdani rahatsızlık” duymadığını söylemişti. Hazine Bakanı Danny Alexander ise bir açıklamasında ‘Starbucks’tan kahve almadığını’ ima etmişti.

Starbucks, İngiltere’de 9 bin personele sahip. Kahve zincirinin, 2013’te yeni açılacak restoranlar ve genişleyecek operasyonları için 100 milyon sterlin harcaması bekleniyordu. Ancak Engskov’un açıklamalarının ardından bu yatırımın geri çekilmesi gündemde.

Starbucks’a yakın olan kaynaklar, ‘kahve zincirinin İngiliz hükümetiyle savaşa girmek istemediğini ancak hedef alınmaktan hoşlanmadığını’ belirtti. Starbucks’ın bir sözcüsü dün basına yaptığı açıklamada, “Bizim büyüklüğümüzdeki her şirket gibi, biz de hükümetler normal bir diyalog halindeyiz” dedi.