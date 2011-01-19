Starbucks'ta önce fiş sonra çiş

T24- ABD’li kahve mağazası zinciri Starbucks, Kadıköy şubesinde şifreli tuvalet uygulaması başlattı. Alışveriş sonrasında alınan fişin üzerinde yazan şifreyle girilebilen tuvaletler ünlü kahve firmasının Taksim ve Bebek mağazılarında da kullanıma girdi.



9 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren ABD’li kahve mağazası zinciri Starbucks, Türkiye’deki kafelerinde şifreli tuvalet uygulamasını yaygınlaştırıyor. İlk olarak İstanbul Kadıköy mağazasında şifreli tuvalet uygulamasını başlatan Starbuck’ın Türkiye ofisi uygulama alanını genişleterek Taksim’de bulunan üç kafe ve Bebek’teki noktasına da şifre koydu. Nevin Donat'ın Milliyet gazetesinde yayımlanan haberine göre, tuvaleti kullanmak isteyen müşteriler bir alışveriş yaparak fiş üzerinde yazan şifreyi öğreniyor ve tuvaleti kullanabiliyor. Her müşteri için ayrı şifre verilmiyor. Şubelere özel olarak belirlenen şifre 3-4 ayda bir değiştiriliyor.

Starsbucks İletişim ve Sosyal Sorumluluk Müdürü Aslı İnoğlu Dinçler bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yoğunluğun fazla olduğu mağazalarınızda tuvaletleri mağaza müşterilerimizin öncelikli olarak kullanabilmesi için müşteri talebi doğrultusunda uygulamaya başladık. Şifre almadan tuvalet kullanılamıyor. Bunun içinde alışveriş yapmak gerekiyor. ABD’de de müşteri yoğunluğunun fazla olduğu mağazalarda uygulanıyor” dedi.

Gerek ABD’nin genelinde gerek Avrupa’nın pek çok başkentinde bu uygulama yok. Yurtdışında şehrin merkezinden uzak birkaç semtinde bu uygulanıyor. Buralarda da genelde kasadan anahtar alınıyor, “önce alışveriş sonra tuvalet” dayatması yapılmıyor.



Kadıköy’ün şifresi 1907





Kadıköy Çarşı’da başlayan şifre uygulaması sonrası konu bazı internet sitelerinde tartışma konusu oldu. Hatta bir internet sitesinde Kadıköy’un şube müdürünün Fenerbahçeli olduğundan yola çıkılarak şifrenin “1907” olarak belirlendiği yazılıyor.