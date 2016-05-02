Starbucks'a 5 milyon dolarlık 'fazla buz' davası

ABD’de Stacy Pincus isimli kadın, kahvelere çok fazla buz koyduğu gerekçesiyle Starbucks’a 5 milyon dolarlık haksız kazanç davası açtı. Starbucks konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Müşteri beğenmezse kendisine yenisini yapabiliriz” dedi.

Pincus, Starbucks’un buzlu içeceklere, reklamlardaki görsellerden 'çok daha fazla buz koyduğunu ve bu yolla haksız kazanç elde ettiğini' iddia ediyor.

NTV'de yer alan habere göre, Amerikalı kadın bardaklara konulan aşırı buz nedeniyle içecek miktarının yüzde 50’ye kadar bir azalma gösterdiğini söyledi. Bu durumun kendisinde 'maddi kayba' neden olduğunu savunan kadın konuyu mahkemeye taşıdı.

Davayı için 'çok saçma' açıklaması yapan Starbucks buzlu içeceklerin temel maddelerinden birinin buz olduğunu belirterek “Müşteri beğenmezse kendisine yenisini yapabiliriz” dedi.

Geçen ay da sıcak içecekler nedeniyle dava açılmıştı

Dünya genelinde 20 binden fazla kahve dükkanı bulunan ABD merkezli Starbucks’a geçen ay da sıcak içecekleri nedeniyle dava açılmıştı. Sıcak içeceklerin konulduğu bardakların tamamıyla doldurulmadığını iddia eden bir müşteri Starbucks’ı mahkemeye vermişti.

Amerikan yasaları, içecek miktarını sıvı birimleri üzerinden hesaplıyor. Bu nedenle kahvelerin üstüne konulan kremalar, satışta belirtilen orana dahil edilmiyor. Bardak kremayla beraber ağzına kadar doluysa, Starbuck yüzde 25 daha az kahve satmış oluyor.