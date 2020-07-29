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Dünya

Starbucks zarar etti; Cirosu mali yılın üçüncü yüzde 38,1 düştü

29 Temmuz 2020 08:16

Starbucks mali yılının üçüncü çeyreğinde zarar ettiğini ve cirosunun yüzde 38,1 düştüğünü bildirdi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Starbucks'ın 2019 üçüncü çeyrekte hisse başına 1,24 dolar olan  karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde yerini hisse başına 0,58 dolar zarara  bıraktı. Düzeltilmiş hisse başına zarar 0.46 dolar oldu. Analistler ise 0.59 dolar zarar bekliyorlardı.

Global karşılaştırılabilir satışları %40, ABD'de karşılaştırılabilir satışları yüzde 41 azalan Starbucks'ın cirosu yüzde 38.1 azalarak 4.22 milyar dolara geriledi. Cironun 4.07 milyar dolar olması bekleniyordu.

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