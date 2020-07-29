Starbucks zarar etti; Cirosu mali yılın üçüncü yüzde 38,1 düştü

Starbucks mali yılının üçüncü çeyreğinde zarar ettiğini ve cirosunun yüzde 38,1 düştüğünü bildirdi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Starbucks'ın 2019 üçüncü çeyrekte hisse başına 1,24 dolar olan karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde yerini hisse başına 0,58 dolar zarara bıraktı. Düzeltilmiş hisse başına zarar 0.46 dolar oldu. Analistler ise 0.59 dolar zarar bekliyorlardı.