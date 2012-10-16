İngiltere Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Starbucks İngiltere'de 52 milyon poundluk vergi kaçırdı. 1998 yılında İngiltere'de kurulmuş olan Starbucks bu zamana kadar sadec e 8 milyon sterlin vergi ödemiş.

radikal.com.tr'de yer alan, Reuters ’in haberine göre; Starbucks 12 yıl içerisinde 3 milyar sterlin ciro yaptı. Starbucks daha önce yaptığı açıklamalarda şirketin İngiltere operasyonlarının son derece kârlı olduğunu söylemiş hatta İngiltere Genel Müdürü Cliff Burrows’u Amerika ’ya daha büyük operasyonlar için transfer etmişti.

Söz konusu soruşturma itibariyle, Starbucks McDonald’s ve KFC’den daha az vergi ödediği ortaya çıktı. Firmanın mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı Troy Alstead firmanın İngiltere operasyonlarını kârlı bulduğunu ifade ederken, telif paralarının nereye gittiği ise gelir kalemleri tarafından net bir açıklama yapılmamış. İnglitere’de bulunan Starbucks’ların her bir satış için Amerika Starbucks’a 6 cent ödemeleri gerekmesine rağmen bu paranın nereye gittiği tam olarak bilinmiyor.

İşçi Partisi milletvekili Michael Meacher Starbucks’ın bu yaptığının ciddi bir şekilde adaletsizlik olduğunu belirtti. Meacher, “Vergi öder gibi yapıyorlar. İnsanları kandırıyorlar. Bu utanç veriçi bir durum” dedi.

Starbucks konu ile ilgili yazılı bir açıklama da bulundu ve şirketin her zaman vergilerini eksiksiz ödediğini ve bundan sonra da böyle yapacağını söyledi. Starbucks ile ilgili verilecek olan karar için vergi soruşturmasının bitmesi bekleniyor.

Türkiye 1.2 milyon ceza kesmişti. Hesap uzmanları tarafından 2010 yılının ekim ayında yapılmış olan değerlendirmeye göre Starbucks Coffee’nin gümrüklü bölgede yaptığı satışlar hizmet olarak değerlendirilerek şirketten karşılığında vergi talep edilmışti. İncelemenin tamamlanmasının ardından Ankara ’da bir araya gelen Starbucks’ın sahibi Shaya Grup temsilcileri ve Maliye bakanlığı yetkilileri pazarlıklar sonucu 1.2 milyon lira vergi ödenmesinde mutabık kalmışlardı.