Starbucks ve Fiat'a kötü haber



Dev kahve zinciri Starbucks Hollanda’da, otomobil üreticisi Fiat’ın bir yan kuruluşu da Lüksemburg’da 20 ile 30 milyon euro arası ek vergi ödeme tehlikesi ile karşı karşıya. AB Komisyonu, söz konusu şirketlerin tam olarak ne kadar ek vergi ödemesi gerektiğini Komisyon’un direktiflerine uygun biçimde ulusal kurumların belirleyeceğini bildirdi.

Komisyon’dan yapılan açıklamada her iki firmanın "tax rulings" adı verilen ön vergi anlaşmaları yapmasının yasalara uygun olduğu ancak onlara tanınan vergi kolaylıklarının ise yasalara aykırı olduğu belirtildi. Bu anlaşmaları yapan şirketler Lüksemburg'da vergi ödemekten kurtuluyor. AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager "Bir firmanın ön vergi bildirimi ile vergi yükünü yapay olarak düşürmesi AB hukukuna uygun değildir, yasalara aykırıdır" diye konuştu. Vestager, bu mesajın diğer AB ülkelerinin hükümetleri ve uluslararası firmalar tarafından ciddiye alınmasını umduğunu kaydetti.

Hollanda hükümeti tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, AB Komisyonu’n kararı şaşırtıcı bulundu. Hollanda Maliye Bakanlığı, Starbucks ile yapılan vergi düzenlemelerinin uluslarararası kurallara uygun olduğunu kaydetti.

AB Komisyonu, aralarında Amazon ve Apple’ın da bulunduğu daha birçok firmanın benzer kazançlar elde edip etmediğini incelemeye devam ediyor.

LuxLeaks skandalı

AB Komisyonu, ayrıcalıklı muamele görüp görmediklerini belirlemek 2014 yılında Starbucks ve Fiat hakkında resmi soruşturma başlatılmasına karar vermişti. Soruşturma, patlak veren LuxLeaks skandalı ile bambaşka bir boyut da kazanmıştı.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) 2014 yılı sonunda birçok uluslararası şirketin Lüksemburg’daki vergi uygulamaları nedeniyle haksız kazanç sağladığına ilişkin belgeler yayınlamıştı. Buna göre şirketlerin, elde ettikleri kar miktarını Lüksemburg'da açtıkları kar etmeyen küçük şirketlere aktararak vergilerin bir kısmından muaf olduğu veya daha düşük vergi ödediği iddia edilmişti.