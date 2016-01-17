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Ekonomi

Starbucks, Türkiye'de çay işine giriyor

Yeni stratejiye göre, bundan sonra cironun üçte biri kahveden, üçte ikisi ise çaydan gelecek

17 Ocak 2016 16:28

Kahve devi Starbucks, Türkiye'de çay işine giriyor. Starbucks’un yeni stratejisine göre, bundan sonra cironun üçte biri kahveden, üçte ikisi ise çaydan gelecek

Hürriyet’ten Jale Özgentürk’ün haberine göre; Türkiye’nin dünyada en çok çay içilen ülkelerden biri olduğunu iyi Starbucks yöneticileri, ülkemizdeki ilk çay dükkânı için de çalışmalara başladı. ABD’li firma, Türkiye’de çay mağazaları açacak. Starbucks zaten birçok yerli ve yabancı markadan önce bu gerçeği görüp çay ve Türk kahvesi seçeneklerini de mevcut Starbucs’larda mönüye eklemişti. Starbucks, ‘Teavana Çay’ zincirini, 620 milyon dolara satın almıştı.

Zincir yaptığı Starbucks’ın genel müdürlüğünü halen sürdüren Schultz, geçen yıl bu satın alma sırasında, “Teavana Holdings Inc’de Starbucks’ta kahve için ne yaptıysak, şimdi de çay için onu yapacağız” demişti.

Henüz kaç mağaza olacak ve nerelerde açılacak belli değil ama belli olan bir şey var. Starbucks’un yeni stratejisine göre, bundan sonra cironun üçte biri kahveden, üçte ikisi ise çaydan gelecek.

Çay dünyada sudan sonra en fazla içilen içecek. Türkiye için, Türk kahvesi önemli olsa da, çayın kahveden önce geldiği malum. Starbucks, birçok yerli ve yabancı markadan önce bu gerçeği gördü. Yerelleşerek, dükkanlarında çay ve Türk kahvesi seçeneklerini de listesine ekledi.
 

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