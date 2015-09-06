Starbucks, Türkiye'de alkol satmayacak

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, içki servis etme programını ABD'de başlatacağını duyurdu. Starbucks Türkiye İş Birim Direktörü Tunç Tunaveli, alkol satışının ABD'deki 24 noktada başlayacağını ancak, Türkiye'de böyle bir uygulamaya başlamayacaklarını ifade etti.

Tunç Tunaveli, ülke pazarlarının dinamiklerine göre farklı stratejiler izlediklerine dikkat çekerken ABD'deki kararın da bu stratejiler kapsamında alındığını söyledi. Tunaveli, "Türkiye için şu an öyle bir planımız yok. Ülkeler tabi ki opere ettikleri pazarların önceliklerine göre farklı stratejiler alabiliyorlar. ABD ile AB'deki misafir profili çok farklı. AB'de bile kendi içinde farklı profiller çıkıyor. Bizim için öncelik değil" diye konuştu.

12 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren Starbucks, 22 ilde 250 mağazaya ulaştı ve yakın zamanda 23. ilde yatırıma gidecek. Son dönemdeki gelişmelerin tüm perakende sektörünü olduğu gibi Starbucks'ı da etkilediğini dile getiren Tunaveli, bu ortamda planlama yapmanın çok zor olduğunu zira öngörülen stratejilerin haftalık değiştiğini belirtti.

Perakende sektörü ile paralel etkilendiklerini anlatan Tunaveli, uzun dönemli stratejileri çerçevesinde büyümeye devam edeceklerini, hatta bu yılın en fazla mağaza açacakları yıl olacağını söyledi. Son dönemde ardı ardına açılan işletmeler konusunda ise "Çok iyi hesaplamalar ve planlamalar yapan markalar ayakta kalacak. Emekli olan herkesin hayali bir cafe açmak... Bu nedenle çok jenerik bir iş. Bu rekabet tüketici için iyi ama markalar için oldukça zor bir pazarın oluşmasına yol açıyor" diye konuştu.