Starbucks, Türkiye'de açtığı ilk mağazasını kapattı!

Türkiye'ye 2003 yılında giren Starbucks açtığı ilk mağazasını kapattı. Bağdat Caddesi Erenköy'deki mağazanın altyapı sorunlarından dolayı kapandığı belirtildi. Şirkete yakın bir kaynak, kapatma gerekçesini 'Mağazayı yenileyememe' olarak açıkladı. Aynı kaynak, caddede bulunan diğer üç restoranda hizmet vermeye devam edeceklerini aktardı,

Sozcu.com.tr'den Can Mumay'ın haberine göre, Starbucks Türkiyekonu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Erenköy Starbucks çok sevdiğimiz insanların da severek gittiği bir mağazaydı. Biz çok uğraştık o şubede kalabilmek için. Fakat çevrenin fiziki sınırlamaları ve altyapı buna imkan vermedi. Misafir deneyimlerini de sınırlıyordu” ifadeleri kullanıldı.

Mağazalarını sürekli yenilediklerini belirten Starbucks Türkiye yetkilisi, “Erenköy mağazamız artık yenilemeye elverişli değildi” dedi.Enerköy’de kapanan mağazaları yerine yeni mağaza açmayı planlamadıklarını belirten Starbucks Türkiye, “Erenköy’de kapanış sonrasına yeni mağaza açmadık. Açma planımız da yok. Son 1 yılda 3 mağaza açtık Bağdat Caddesi’nde” şeklinde açıklama yaptı.

Türkiye'de 300'ü aşkın mağazası var

1971 yılında ABD’nin Seattle eyaletinde ilk mağaza açıldı. Şirket 2003 yılında Türkiye pazarına girdi. Starbucks’ın 2016 itibariyle 65 ülkede 21 binin üzerinde mağazası bulunuyor.

Öte yandan Starbucks Türkiye’den Hurriyet.com.tr'ye yapılan açıklamada, Türkiye’de bugün itibarıyla 26 ilde 312 mağaza ile misafirlerine hizmet verdiği, operasyonlara ise büyüyerek devam edeceği bildirildi.