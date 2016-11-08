T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Starbucks, Türkiye'de açtığı ilk mağazasını kapattı!

Bağdat Caddesi Erenköy’de açılan ilk Starbucks’ın altyapı yetersizliği yüzünden kapatıldığı belirtildi

08 Kasım 2016 17:59

Türkiye'ye 2003 yılında giren Starbucks açtığı ilk mağazasını kapattı. Bağdat Caddesi Erenköy'deki mağazanın altyapı sorunlarından dolayı kapandığı belirtildi. Şirkete yakın bir kaynak, kapatma gerekçesini 'Mağazayı yenileyememe' olarak açıkladı. Aynı kaynak, caddede bulunan diğer üç restoranda hizmet vermeye devam edeceklerini aktardı,

Sozcu.com.tr'den Can Mumay'ın haberine göre, Starbucks Türkiyekonu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Erenköy Starbucks çok sevdiğimiz insanların da severek gittiği bir mağazaydı. Biz çok uğraştık o şubede kalabilmek için. Fakat çevrenin fiziki sınırlamaları ve altyapı buna imkan vermedi. Misafir deneyimlerini de sınırlıyordu” ifadeleri kullanıldı.

Mağazalarını sürekli yenilediklerini belirten Starbucks Türkiye yetkilisi, “Erenköy mağazamız artık yenilemeye elverişli değildi” dedi.Enerköy’de kapanan mağazaları yerine yeni mağaza açmayı planlamadıklarını belirten Starbucks Türkiye, “Erenköy’de kapanış sonrasına yeni mağaza açmadık. Açma planımız da yok. Son 1 yılda 3 mağaza açtık Bağdat Caddesi’nde” şeklinde açıklama yaptı.

Türkiye'de 300'ü aşkın mağazası var

1971 yılında ABD’nin Seattle eyaletinde ilk mağaza açıldı. Şirket 2003 yılında Türkiye pazarına girdi. Starbucks’ın 2016 itibariyle 65 ülkede 21 binin üzerinde mağazası bulunuyor. 

Öte yandan Starbucks Türkiye’den Hurriyet.com.tr'ye yapılan açıklamada, Türkiye’de bugün itibarıyla 26 ilde 312 mağaza ile misafirlerine hizmet verdiği, operasyonlara ise büyüyerek devam edeceği bildirildi. 

 

ETİKETLER

starbuckserenköybağdat caddesikapattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24