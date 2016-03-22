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Dünya

Starbucks, terör saldırısından sonra Belçika’daki şubelerini kapattı

Şubeler, ikinci bir bildirime kadar kapalı kalacak

22 Mart 2016 22:52

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, Brüksel'deki terör saldırılarının ardından Belçika'daki tüm şubelerini ikinci bir bildirime kadar kapattığını duyurdu.

Hürriyet’in haberine göre, Starbucks'tan yapılan açıklamada, "Brüksel Havalimanı ve metro istasyonunu hedef alan saldırıların ardından ulaşılan ilk bulgular, patlamalardan birinin havalimanındaki şubemizin hemen dışında meydana geldiğini ortaya koyuyor" denildi.

Açıklamada, "Hem bu şube hem de Belçika'daki diğer şubelerimiz, ikinci bir bildirime kadar kapalı kalacak" ifadesi kullanıldı.

Starbucks, patlamada bir personelinin yaralandığını bildirdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'i kana bulayan saldırıları terör örgütü IŞİD üstlenmişti.

 

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