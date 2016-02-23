Starbucks, ödül programını değiştirdi; müşterileri tepki gösterdi

ABD’li kahve zinciri Starbucks, popüler ödül programını değiştirme kararı aldı. Daha önce 12 kahve sonrasında bedava bir kahve alabilen müşteriler, yeni uygulamaya göre harcadıkları her 1 dolar için 2 yıldız alacak ve 125 yıldızı tamamladıktan sonra ödül hakkı kazanacak.

Hürriyet'tin şirket açıklamasına dayandırdığı habere göre; Nisan ayından itibaren bedava kahve severler ödül için mağazalarda harcadıkları parayı artırmak zorunda kalacak. Daha önceki uygulamada, ziyaretçiler her ziyaretlerinde ne kadar para harcadıklarının önemi olmadan bir yıldız alıyordu ve 12 yıldızı tamamlamaları sonrasında bir adet ödül kahve alıyordu.

Yeni uygulamaya göre müşteriler harcadıkları her 1 dolar için 2 yıldız alacak ve 125 yıldızı tamamladıktan sonra ödül hakkı kazanacak.



"Hesap karışır"



Kahve zincirinin müdavimleri, yeni sistemin daha karmaşık bir hesaplama gerektirmesinden dolayı tepkili. Şirket ise bu ödül sisteminin müşterilerinden aldığı talep sonrasında geliştirildiğini ifade etti.

ABD’li kahve zinciri, 2 dolardan başlayan kahve fiyatlarıyla ABD halkına en fazla hitap eden kahvecilerden biri olarak biliniyor. Türkiye'de ise kahve oldukça ilgi gören bir sektör olmaya devam ediyor.

Kahve zincirinin müdavimleri, yeni sistemin daha karmaşık bir hesaplama gerektirmesinden dolayı tepkili. Şirket ise bu ödül sisteminin müşterilerinden aldığı talep sonrasında geliştirildiğini ifade etti.

ABD’li kahve zinciri, 2 dolardan başlayan kahve fiyatlarıyla ABD halkına en fazla hitap eden kahvecilerden biri olarak biliniyor.



24 dolardan 62 dolara çıkacak



Kahveye çok para harcamak istemeyen müşteriler, daha önce ödül kazanmak için 2 dolarlık kahvelerden 12 tane alıp 24 dolara ödül kazanırken, şimdi bunun için 62,50 dolar ödemek zorunda kalacaklar. Bu da 32 adet sade kahveye denk geliyor.



Sosyal medyadan tepki gösterdiler



Şirketin müdavimleri bu duruma öfkelerini kahve zincirinin resmi Facebook sayfası üzerinden şikayetler yazarak dile getirdiler.