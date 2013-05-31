Starbucks: Kapımız polisin gaz bombasından etkilenen herkese açıktır

Starbucks, Taksim Gezi Parkı'nda çıkan olaylar nedeniyle bir açıklama yayımlayarak, çevrede bulunan mağazalara herkesin sığınabileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Mağazamız, misafirlerine operasyonel olarak hizmet vermeye devam etmektedir" denildi.

Starbucks, Taksim Gezi Parkı'nda çıkan olayların ardından bir açıklama yayımladı.

Starbucks'ın açıklamasında şu bilgiler verildi:



"Starbucks Türkiye olarak, misafirlerimizin ve çalışanlarımızın can ve mal güvenliği en önemli önceliğimizdir.

Bu önceliğimiz doğrultusunda, 31 Mayıs 2013 günü İstanbul Taksim'de eylemcilere polis müdahalesi esnasında, Elmadağ mağazamızda güvenlik önlemlerini artırmış ve hassasiyetle uygulamış bulunuyoruz.

Olaylar sırasında mağazamızda ağırlamakta olduğumuz misafirlerimiz ve çalışanlarımızın zarar görmemesi için tedbir amaçlı olarak mağazamızın kepenkleri yarı açık tutulmuştur.

Mağazanın fiziki boyutlarının el verdiği ölçüde girmek isteyen herkes içeri alınmış, yaklaşık 40 kadar kişi mağazamıza sığınmıştır. Olaylardan etkilenen kişilere çalışanlarımız tarafından yardım edilerek, su ve benzeri ihtiyaçları karşılanmıştır.

Şu anda mağazamız, misafirlerine operasyonel olarak hizmet vermeye devam etmektedir."