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Dünya

Starbucks kahvesi için kanser uyarısı kararı

"Kahve kavrulurken oluşan kimyasal bileşiklerin insan sağlığına tehdit oluşturmadığını kanıtlayamadılar"

30 Mart 2018 14:33

Starbucks'ın California'da kahve ürünlerine kanser uyarısı koyması gerektiğine hükmedildi.

Kahvede yüksek miktarda akrilamid bulunduğu gerekçesiyle ABD'nin Los Angeles kentinde bir mahkeme, kahve zinciri Starbucks ile birlikte üç kahve şirketinin daha, ürünlerine kanser uyarısı koyması gerektiğine hükmetti.

Kararla ilgili konuşan Yüksek Mahkeme hakimi Elihu Berle, bu firmaların, kahvenin kavrulması aşamasında oluşan kimyasal bileşiklerin insan sağlığına tehdit oluşturmadığını kanıtlayamadıklarını söyledi.

Gıdalara yüksek ısı uygulanması sonucu ortaya çıkan Akrilamid, toksik ve kanserojenik bir bileşiktir.

Starbucks'ın 10 Nisan'a kadar temyiz hakkı bulunuyor.

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