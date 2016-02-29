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Dünya

Starbucks, İtalya'daki kahve engelini aşarak ilk dükkanını açıyor

2017 yılında açılacak olan ilk kahve dükkanına İtalyanların ne tepki vereceği merak konusu

29 Şubat 2016 11:06

Dünya genelinde en yaygın büyüme ağına sahip, 65 ülkede 21.000'nin üzerinde mağazası olan kahve satın alınması ve kavrulmasında dünyanın bir numaralı Seattle merkezli ABD'li kahve zinciri şirketi Starbucks, İtalya'ya ilk kez girme kararı aldı. Şirketin CEO’su Howard Schultz, 2017 yılında İtalya’daki ilk mağazasını açacaklarını belirtti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Schultz Fortune dergisine verdiği özel röportajda, kahve zincirinin ilk mağazasını, İtalya’nın Milano kentinde, yerli kahveci Percassi işbirliği ile açacaklarını da ifade etti.CEO, ilk mağaza sonrasında  İtalya geneline yayılmayı da istediklerini dile getirdi.

 Starbucks’ın İtalya adımının en çok CEO Schultz için büyük önem taşıdığını yazdı. Howard Schultz, 1983 yılında Milano ve Verona’ya yaptığı bir iş gezisi sırasında, İtalyanların kahve hazırlamayı bir sanata dönüştürdüklerini keşfetti ve bu fikirle ABD’li kahve devini açmaya karar verdi.

CEO Schultz, “Bizim tarihimiz İtalyanların mükemmel espresso kahvelerinin hazırlama ve sunma şekliyle doğrudan bağlantılı.  Bugün yaptığımız bir çok şeyde İtalya’da edinilen deneyimlerin izleri görülebilir” dedi.

 

Tepki görebilir

 

İtalya’da yerel kahve kültürü çok yerleşik olmasından dolayı, ABD’li zincirin tepki görme ihtimali olduğu belirtilirken, Howard Schultz , İtalya’da, ülkenin kendi kahve kültürüne yönelik hizmetler sunacaklarını belirtti.

 

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