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Ekonomi

Starbucks da krizden nasibini aldı

Dünyanın en büyük kahve zinciri olan Starbucks'ın işletme gelirleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yarıdan fazla azaldı.

11 Kasım 2008 02:00

Amerikalı tüketicilerin harcamalarındaki düşüş Starbucks'ı da vurdu.

Dünyanın en büyük kahve zinciri olan Starbucks'ın işletme gelirleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yarıdan fazla azaldı.

Sonuçlar beklenenden kötü

Starbucks, dördüncü çeyrek bilanço rakamlarını açıkladı. Sonuçlar analist tahminlerinden kötü çıkarken, kahve zincirinin işletme kazancı 71 milyon dolarda kaldı. Geçen sene ise bu rakam 158.5 milyon dolar seviyesindeydi.

Starbucks'ın beklenenden kötü kâr rakamı açıklamasının ardından kapanış sonrası işlemlerde hisselerinde yüzde 4'lük bir düşüş meydana geldi. Hisselerde son bir yıl içerisindeki kayıp ise yüzde 50'nin üzerinde bulunuyor.

28 Eylül'de sona eren bilanço dönemine göre Starbucks'ın net kârı 5.4 milyon olarak açıklandı. Aynı dönemde satış gelirleri ise çok düşük bir artışla 2.4 milyar dolardan 2.5 milyar dolara tırmandı. Analistlerin tahminleri ise 2.58 milyar dolar düzeyindeydi.

Starbucks, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, ABD'de satışları beklenenin altında kalan 600 dükkanını kapatacağını ve 12 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. Ayrıca Avustralya'daki 61 mağazayı kapatacağı haberi de gelmişti.

Türkiye’de sorun yok

Türkiye'de hızla büyüyen Starbucks yurtdışındaki durumdan etkilenmiş görünmüyor. 5 yıldır Türkiye'de olan ve 105 mağazaya ulaşan Starbucks, operasyonlarını kısa, orta ve uzun vadeli büyüme planlarına uygun olarak devam ettiriyor.

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