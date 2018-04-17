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Starbucks CEO'su: Müşterileri gözaltına aldıran müdür artık görevde değil

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği yöneticisi: Siyah olmak beklerken bile bir suç

17 Nisan 2018 12:12

ABD'deki ABC News kanalına konuşan Starbuck'ın CEO'su Kevin Jonhson, "Perşembe günü bir mağazamızda yaşananlar ayıptı, yanlıştı" dedi ve müşterileri gözaltına aldıran müdürün artık görevde olmadığını belirtti.

Geçen hafta ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde yaşanan olayda iki siyah adam Starbucks'a gelerek üçüncü arkadaşlarını beklemeye başlamış, bu sırada yanlarına gelen mağaza müdürü "ya sipariş verin ya da dışarı çıkın" uyarısında bulunmuştu.

Siparişi arkadaşları gelince vereceklerini söylemeyen müşteriler dışarı çıkmayı reddedince mağaza yönetimi polis çağırmış, müşterilerini "özel mülke izinsiz girme" suçlamasıyla gözaltına aldırmıştı.

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Johnson ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı bir şirket olduklarını söylerken böylesi bir durumda polis çağırmanın kabul edilemez olduğunu belirtti ve çalışanlarına bilinçsiz önyargı konusunda eğitim vereceklerini açıkladı.

Bir şirket sözcüsü de gözaltına alınan iki kişinin, Johnson'dan gelen görüşme teklifini kabul ettiklerini duyurdu. Philadelphia kentindeki Starbucks mağazası önünde hafta sonu başlayan eylemler ise dün de devam etti.

Protestonun örgütleyicilerinden Abdul-Aliy Muhammad, "Bu Starbucks bugün para kazanamayacak. Amacımız bu" dedi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin (ACLU) Pennsylvania eyaleti yöneticisi Reggi Shuford ise Starbucks'ta yaşananların siyah Philadelphialıların her gün karşılaştığı ırkçılığın bir örneği olduğunu, siyah olmanın 'beklerken bile bir suç' olduğunu söyledi.

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