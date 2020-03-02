"Starbucks'a kahve çekirdeği sağlayan tarlalar bir latte parasından daha azına çocuk işçi çalıştırıyor"

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Kahve zinciri Starbucks'ın kahve çekirdeği tedarik ettiği Guatemala'daki kahve tarlalarında 13 yaşından küçük çocukların çalıştırıldığı ortaya çıktı. Starbucks bahsi geçen tedarikçilerle artık çalışmadığını söylerken çocukların bir kahve parasından daha az ücrete karşı çalıştırılması insan hakları avukatlarının tepkisini çekti.

Zincirin, haftada 40 saat Starbucks'ta satılan bir kahveden daha az paraya 8 yaşlarında pek çok çocuğun çalıştığı tarlalarla kahve sağlaması bir belgeselle gündeme getirildi.

Dispatches isimli belgeselde Starbucks ve Nespresso şirketlerinin kahve çekirdeklerini aldığı ülkelerdeki çocuk işçiler mercek altına alındı. Belgesele göre, günde 8 saat haftada 6 gün çalışan çocuklar günlük topladıkları çekirdeğin kilosu başına ücret alıyor. Ücretlerin genel olarak ortalama günde 5 Pound olduğu belirtildi.

Dispatches belgesel ekibi araştırma için Nespresso firmasıyla çalışan 7 çiftlik ve Starbucks için çalışan 5 çiftlik ziyaret etti. Bütün çiftliklerde çocuk işçilerin çalıştırıldığı görüldü.

Programda yer alan bulguları inceleyen insan hakları avukatı Leigh Day, iki şirketin de Birleşmiş Miletler'in Uluslararası Çalışma Örgütü'nde yer alan kuralları ihlâl ettiğini söyledi. Day, "Haftada 40 saat çalıştırılan bir çocuğun nasıl eğitime erişimi olmasını bekleyebilirsiniz? Çocuklar çalışmamaları gereken koşullarda çalıştırılıyor " dedi.

Bir kahveden elde edilen gelirin ne kadar işçilere gidiyor?

Dispatches belgeselinde Starbucks'ın geliri şöyle hesaplandı: Starbucks'ta bir klasik kahve için kazanılan 2.5 Pound ile mağaza 88 peni kazanıyor. 63 peni çalışanlara 83 peni de vergiye gidiyor. 25 penilik kâr yıllık 20 milyar Pound geliri olan kahve şirketinin oluyor. Geri kalan tüm giderler çıkarıldığında kalan 10 peni kahve tedarikçisinin oluyor. Bunun 1 penisi çiftçiye giderken o da bu miktarın çok azını kahve çekirdeklerini toplayanlara veriyor.

Belgeselin çıkmasının ardından Nespresso ve Starbucks yönetimleri açıklama yaptı. İki şirketin de yetkilileri tarafından yapılan açıklamada çocuk işçiliğine "sıfır tolerans" gösterdikleri vurgulandı. Starbucks ayrıca belgeselde geçen çiftliklerle 2019'da çalıştıklarını, o sürede de gerekli denetimlerin yapıldığını savundu.