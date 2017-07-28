Starbucks 3 bin 300 kişiyi işten çıkartacak

ABD’li uluslararası kahve zinciri Starbucks, 2012’nin sonunda 620 milyon dolara aldığı çay şirketi Teavana’yı kapatma kararı aldı. Bölgedeki 379 şubesinin tamamının gelecek yıl kapatacağını bildirdiği açıklamasında söz konusu şubelerde çalışan 3 bin 300 kişinin bu durumdan etkileneceği belirtti.

Açıklamada, işten çıkarılacak 3 bin 300 kişinin Starbucks bünyesinde yeniden işe alınabileceği bilgisine yer verilirken, şirketin gelecek 5 yılda 68 bini ABD’de olmak üzere dünya genelinde toplam 240 bin kişiye istihdam yaratacağı öne sürüldü.

Çin'deki pazar payını büyütecek

Starbucks’tan yapılan bir başka açıklamada ise firmanın Çin’deki East China JV adlı şirkette geriye kalan yüzde 50 payını da 1,3 milyar dolara satın alacağı ifade edildi.

Böylece Starbucks’ın Çin’de bulunan yaklaşık bin 300 şubesini tamamen kontrol edeceğinin vurgulandığı açıklamada, ABD’den sonra Çin’in şirket için en hızlı büyüyen pazar olduğuna işaret edildi.

Starbucks’ın dünya genelinde 25 binden fazla şubesi bulunuyor.