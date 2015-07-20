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Star'a göre 'Kaçakşehir ittifakı'nda İdris Naim Şahin de var

Şahin'in İçişleri Bakanı olduğu 2009 dönemine ilişkin iddialar...

20 Temmuz 2015 20:02

Star gazetesi, CHP'de krize yol açan Battal İlgezdi'nin belediye başkanlığını yaptığı Ataşehir'deki rezidans krizine ilişkin olarak, "Bir üst düzey belediye yetkilisi, 'İdris Naim Şahin’le Battal’ın arası iyiydi. Skandal Kadıköy Belediyesi’nden geliyor. CHP bunları kolluyor' dedi" iddiasında bulundu.

İddiaya göre, "İlgezdi'nin Ataşehir'de 2009 yılında bir üniversiteye kaçak kat çıktığı ve AVM'de kaçak 8 dükkana izin verdiği, ancak o dönem İçişleri Bakanlığı görevinde bulunan İdris Naim Şahin'in buna göz yumduğu" öne sürüldü. Yine bir başka iddiaya göre de, "dönemin kaymakamı İlgezdi hakkında kovuşturmaya" izin vermedi.

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