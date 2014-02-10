Star: Yeni savcıya göre 17 Aralık'ta yeterli delil yok!

Star gazetesi 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonun ardından soruşturmaya atanan yeni savcıların dosyaları incelediğinde yeterli delil bulamadığını iddia etti. 17 Aralık'ı komplo olarak nitelendiren Star, "17 Aralık komplosunun ardından şüphelilere getirilen yurtdışı yasağı ve malvarlığı tedbirleri kalktı. Savcının, 'Şüphelilerin üzerilerine atılı suçu işlediklerine dair deliller dosyada mevcut değil' dediğini öne sürdü.

Star'da yer alan haber şöyle:

Hükümete yönelik darbe girişimi olarak nitelendirilen 17 Aralık soruşturması kapsamında şüphelilere konulan tüm yurtdışı yasakları ve malvarlığı tedbirleri tamamen kaldırıldı. Savcı, kararında “Şüphelilerin üzerilerine atılı suçu işlediklerine dair ve adli kontrol tedbiri gerektirecek deliller dosyada mevcut değil” ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hükümete yönelik darbe girişimi olarak nitelendirilen 17 Aralık soruşturmasında tutuksuz şüphelilere yönelik adli kontrol ve yurtdışı yasağı tedbirlerinin tamamını kaldırdı. Aralarında eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler, Halkbank eski müdürü Süleyman Aslan ve işadamı Reza Zerab’ın yer aldığı 11’i tutuklu toplam 91 şüphelinin yer aldığı 17 Aralık soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Savcı Ekrem Aydıner’in yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuksuz olan şüphelilere yönelik adli kontrol ve yurtdışı yasağı tedbirlerinin tamamını kaldırdı. Savcı kararında, “Şüphelilerin üzerilerine atılı suçu işlediklerine dair ve adli kontrol tedbiriyle denetlenmelerini gerektirecek deliller dosyada mevcut değildir” ifadelerine yer verdi.

Savcı Aydıner, ayrıca dosyanın tutuksuz şüphelilerine ait gözaltına alındıkları sırada el konulan tüm telefon cihazlarını bizzat şüphelilere teslim edilmesi için adli emanet bürosuna talimat verdi. Başta işadamı Ali Ağaoğlu olmak üzere birçok şüpheli adli emanete giderek telefonlarını aldılar.