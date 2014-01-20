Star yazarından hükümete internet düzenlemesi uyarısı: Bedeli ağır olabilir!

Star gazetesi yazarı Ardan Zentürk, Adalet Komisyonu’nda kabul edilip Meclis’te oylanmayı bekleyen internet düzenlemesine ilişkin “İnternet özgürlüğü, ülkelerin demokrasi kalitesinin bir numaralı kriteri olarak kabul ediliyor ve bu özgürlük üzerinde yaşanabilecek en küçük bir tartışma ciddi sorunlar doğmasına neden oluyor” dedi. Düzenlemeye dikkat edilmesi gerektiğini belirten Zentürk, “Bu alanda getirilebilecek bir uygulamanın bedeli, geliştirmeye çalıştığımız demokrasimizin küresel algısı açısından ağır olabilir” dedi.

Star gazetesi yazarı Ardan Zentürk’ün “17 Aralık: Amerika bizi karıştırıyor mu?” (20 Ocak 2014) başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Hükümete “internet” tavsiyesi...

Biliyorum, “devlet”, ülkenin siyasi meşruiyetine, iç istikrarına ve ulusal ekonomisine bir saldırı gerçekleştirildiğini düşünerek hareket ediyor, önlemler alıyor. Fakat bu süreçte, dikkat edilmesi gereken ana nokta, “küresel dengelerin” de korunması olmalı. Mesela, Türkiye’nin kendi HSYK’sını yapılandırmasının (çünkü o yapılandırma da anayasa çerçevesinde demokratik hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda şekillenecektir) Avrupa Birliği’nin ilgi alanına girdiğini düşünmüyorum, ama, internet üzerinde atılacak bir takım kısıtlayıcı adımların “hassas” olduğunu söylüyorum. İnternet özgürlüğü, ülkelerin demokrasi kalitesinin bir numaralı kriteri olarak kabul ediliyor ve bu özgürlük üzerinde yaşanabilecek en küçük bir tartışma ciddi sorunlar doğmasına neden oluyor. İnternet’in, yürütmenin değil, hukukun teminatı altında olması çok önemli. Aman dikkat!.. Bu alanda getirilebilecek bir uygulamanın bedeli, geliştirmeye çalıştığımız demokrasimizin küresel algısı açısından ağır olabilir...