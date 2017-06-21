Star yazarı, yayın yönetmenine fotoşopla sakal-bıyık ekledi: Fena olmaz sanki...

Star yazarı Ersoy Dede, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın "Çok sevdiğim bir genel yayın yönetmeni sakal ya da bıyık bırakmamış. 'Evde istemiyorlar. Arada kaldım' dedi" ifadesine en uygun kişinin, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak olduğunu söyledi. Albayrak'a fotoşop ile sakal - bıyık ekleyen Ersoy, "Fena olmaz sanki. Ne dersiniz?" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gazetecilere sakal - bıyık bırakmalarını tavsiye etmişti.

Ersoy Dede'nin "O görüntüleri Berberoğlu vermediyse!" başlığıyla yayımlanan (21 Haziran 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

O kişi Nuh Albayrak mı?

Fatih Altaylı Habertürk gazetesinde yazdığı ‘Huber Magazin’de, bir genel yayın yönetmeninin sakal-bıyık meselesi konusunda ailesiyle cumhurbaşkanı arasında kaldığını iddia etmiş.. Hükümete yakın medyanın içinde bıyığı ya da sakalı olmayan isimleri tek tek gözden geçirdim.. Altaylı’nın bu tanımına en yakın kişi Nuh Albayrak gibi görünüyor.. Sakallı bir Nuh Albayrak, fena olmaz sanki.. Ne dersiniz?