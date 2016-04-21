Star yazarı Tanju Çolak, oynamayan futbolcuyu 'etkisizdi' diye eleştirdi!

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Tanju Çolak, Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçını değerlendirdiği yazısında büyük bir gafa imza attı. Çolak, Star gazetesindeki Galatasaray-Rize maçını değerlendirdiği yazısında, sakatlığı nedeniyle haftalar önce sezonu kapatan Çaykur Rizesporlu Kweuke için 'etkisizdi' yorumunu yaptı. Çolak'ın bu ifadesi 'yılın gafı' olarak yorumlanırken, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Tanju Çolak'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Sarı-kırmızılı takımın bu sezon Avrupa'ya çıkışın tek yolu olarak kalan kupaya ulaşmaktan başka seçeneği yok. Galatasaray kazanmak için elinden gelenden fazlasını yapmak zorundaydı. Her iki takım da defans arkasına ve arasına atılan toplarda büyük sıkıntı yaşadı. Bu da iki ekibin takım savunmasında ciddi sorunlar sıkıntıların olduğu bir sezon geçiriyor demektir. Hala Semih'in sağ bekte, Sabri'nin sağ önde oynatılmasını anlayamadım. Sabri oynadığı ön bölgede çok etkisizdi. Emre'nin golünden sonra, 500. maçına çıkan ve Rize ile oynanan karşılaşmalarda golleri olan Sneijder'in sakatlanıp oyundan çıkması Galatasaray'ın zaten sınırlı olan hücum gücünü iyice azalttı. Rize topun hakimi gibi görünse de etkili gol silahı Kweuke çok etkisizdi."

Gazetede bu şekilde çıkan yazının, star.com.tr'de "Rize topun hakimi gibi görünse de etkili gol silahı Kweuke'nin yokluğunda çok etkisizdi" biçiminde düzeltildi.