Star yazarı: Sevilay Yükselir'i Sabah'tan FETÖ değil, HDP propagandası kovdurdu

Star yazarı Ersoy Dede, 7 Haziran seçimleri öncesinde HDP'ye oy vereceğini açıklamasının ardından Sabah'taki yazılarına son verilen Sevilay Yükselir'in "TSK içindeki FETÖ'cüleri konuştuktan sonra Turkuaz Medya Grubu'nun üst düzey yöneticilerine şikayet edildik" demesiyle ilgili olarak "Sevilay Yükselir de işten atılmasını FETÖ’ye bağlamış" dedi. Ersoy Dede, yazısında "Değerli dostlar, Sevilay’ın hükümete ve Cumhurbaşkanı’na yakın medyadaki işi, PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin açıkça propagandasını yaptığı için bitti.. Memleketin yangın yerine döndüğü günlerde, Sevilay sarı-kırmızı-yeşil bez parçalarıyla ortalarda dolaşıyordu da ondan gitti hükümete yakın medyadan" ifadelerine yer verdi.

Ersoy Dede'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sevilay Yükselir de işten atılmasını FETÖ’ye bağlamış..

Yapılan bir şikayet neticesinde FETÖ’nün TSK’daki ayağını deşifre ettiği için Sabah’taki işine son verildiği anlamına gelecek bir yazı yazmış dün.. Bizim dışarıdan gördüğümüz kadarıyla, televizyonda bangır bangır bu haberleri yaptığı günlerde kimse Sevilay’a kapıyı göstermedi.. Gördüğümüz kadarıyla diyorum. Eğer o ara gazetenin yöneticileriyle kapalı kapılar arkasında sert bir takım tartışmalar yaşanmış ama sulh ile sonuçlanmışsa bilemem. Belki de onu kastediyordur.. Fakat TSK’daki FETÖ’cü yapılanmaya ilişkin en az Sevilay kadar sesi gür çıkan Rasim Ozan, hâlâ Sabah’ta yazmaya devam ediyor.. Hafızalarımız zayıf ya, millet ona güveniyor galiba.. Değerli dostlar, Sevilay’ın hükümete ve Cumhurbaşkanı’na yakın medyadaki işi, PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin açıkça propagandasını yaptığı için bitti.. Memleketin yangın yerine döndüğü günlerde, Sevilay sarı-kırmızı-yeşil bez parçalarıyla ortalarda dolaşıyordu da ondan gitti hükümete yakın medyadan.. Kimbilir belki de Ciner Grubu, tam da bu yüzden açtı kapılarını Sevilay’a.. Geçer 5-10 yıl, unutulur gider de anlarım.. Dünkü hadise be kardeşim..