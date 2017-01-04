Star yazarı: Reina'yı elinde silahla ABD Başkanı Barack Obama bassaydı bile bu Batıcılar yine tevil edeceklerdi

Star gazetesi yazarı Yakup Köse, 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin olarak "Reina'yı elinde silahla ABD Başkanı Barack Obama bassaydı bile bu Batıcılar yine tevil edeceklerdi" dedi.

Köse'nin Star'da yayımlanan yazısı şöyle:

Yılbaşı gecesi Reina’ya düzenlenen saldırının ardından yapılan perdelemenin farkında mısınız? Ülkeyi uluslararası güçlerin işgaline zemin oluşturacak terör saldırıları art arda yapılırken konuştuğumuz mevzu laiklik. Yıllardır Müslüman Anadolu halkını zulüm içerisinde tahakküm altında tutmanın perdesiydi laiklik. Şimdi de, eski günlerini arayan Batıcılar’ın efendilerinin katliamlarını perdelemeye yarıyor.

Bir terör eylemi olmuş, insanlar öldürülmüş Batıcılar’ın umurunda değil. Varsa yoksa laiklik. Ver laiklik gazını millet tartışsın dursun. Bu arada Batıcılar’ın efendileri döktükleri kanda meşum gemilerini yürütsünler. Nasıl olsa İslâmi kesimde şahsiyet sahibi olamamış, kendilerine yaranmaya çalışan çok. Alıyorlar bu silik tipleri karşılarına, “Aman efendim İslâm’da şu yok, aman efendim İslâm’da bu var” diye konuşturup yazdırıyorlar. Mübarek, yaranmaya çalıştığın Batıcılar senden daha iyi biliyor İslâm’da neyin olup olmadığını. Onların derdi efendilerinin katliamlarını perdelemek. Sen de buna korniş oluyorsun!

Bu Batıcılara yüz vermeyin. Bunlara ne anlatsanız boş. Bir kere ruhlarını Batı’ya teslim etmişler ve bu teslimiyetle gurur duyuyor. Elinde silâh Reina’yı ABD Başkanı Barack Obama bassaydı bile bu Batıcılar yine tevil edeceklerdi. Nasıl ki İstanbul Adliyesi’nde Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı katleden DHKP/C militanları için, “Çocuklar mecbur bırakıldılar” dedikleri gibi Obama için de “mecbur bırakıldı” derlerdi. Obama bu kadar işi gücü arasında bir de İstanbul’da bir restaurantı mı bassın! O kadar maaş verdiği elemanı var, maaşlarını hak etsinler değil mi!..

Eminim ABD’nin Türkiye Büyükelçisi’nin verdiği rapor Obama’nın yüzünü güldürüp, “Bizim çocuklar verdiğimiz maaşları son centine kadar hak ediyorlar” dedirtiyordur. Hakikaten iyi çalışıyorlar. Katliam ve işgal teşebbüsü filan unutuldu laikliğin erdeminden, İslâm’da neyin olup olmadığını konuşuyoruz. 28 Şubat’ta laiklik diye diye insanlara zulüm yapılırken bir taraftan da bankalar hortumlanmıştı. Devletin hazinesinden halkın parası çalınmıştı. Şimdi de laiklik perdesiyle vatanın çalınması örtülüyor.

Hadi 28 Şubat’ı unuttuk, ya 15 Temmuz! Daha üzerinden 6 ay geçmedi 15 Temmuz Anadolu’yu işgal teşebbüsünün. Anadolu halkı tankla uçakla katledildi. 15 Temmuz’da laiklik mi kurtardı bizi. Hâkezâ Kurtuluş Savaşı’nda da…

Laiklik perdesinin altında 14 yaşında idam sehpasına çıkartılmış biri olarak korniş olmayı ret ediyorum. Ülke işgal tehlikesi altındayken “İslâm’da şu yok, İslâm’da bu var” gibi tamamen işgalcinin ekmeğine yağ sürecek tartışmalara da girmem!

Çenenizi mi çalıştırmak istiyorsunuz. Buyrun, CHP Genel Başkanlığı’na müstehcen video üzerinden atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Ülkede kan dökmeden başkanlık sistemini gerçekleştiremezsiniz” sözünü konuşun. Sorun bakalım, Sayın Kılıçdaroğlu ülkede kan dökülmesiyle ilgili hangi bilgilere sahip. Nasıl kan dökülecek? Beşiktaş’ta stadyumda, Kayseri’de çarşı çıkan erlerin otobüsünde ve Reina’daki kan dökme Sayın Kılıçdaroğlu’nun kastettiği kan dökmeye dahil mi? Hadi sorun bakalım, kan dökmenin devamı gelecek mi?

Ülkenin işgal tehlikesi altında olduğu ve buna karşı yapılması gerekenlerin konuşulmadığı her açık oturum, her köşe yazısı işgalcinin perdesine korniş olmaktır. İşgalci muradına ersin gösterirler laikliği, öğretirler İslâm’da neyin var neyin olmadığını!..

Yahu biraz iz’an, biraz feraset...