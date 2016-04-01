Star yazarı: MİT TIR'ları davası artık sadece Cumhuriyet'i değil, CHP'yi ve Aydın Doğan'ı da ilgilendiriyor!

Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, MİT TIR’ları haberleri nedeniyle yargılanan Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkındaki davanın, haberin kaynağının Hürriyet gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni ve CHP milletvekili Enis Berberoğlu olduğu iddiası nedeniyle Aydın Doğan ve CHP’yi de ilgilendirdiğini öne sürdü.

Dede, "Görüntüler Enis Berberoğlu'ndan gelmişse, bu görüntüleri Enis Berberoğlu'na kim verdi?" diye sorduğu yazısında, Can Dündar'ın hapishaneden çıktıktan sonra yazdığı "Tutuklandık" adlı kitabında, görüntüleri ne zaman aldığını yazarak, kim tarafından getirildiğinin anlaşılmasını amaçladığını da ileri sürdü.

Ersoy Dede’nin bugün (1 Nisan 2016) “Enis Berberoğlu’na kim verdi?” başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Vatana ihanet ve casusluk davasının sanığı Can Dündar için, - Anayasa Mahkemesi ‘gazetecilik’ dedi..

- Konsoloslar ‘gazetecilik’ dedi..

- Hükümet içindeki bazı isimler ‘gazetecilik’ dedi..

- Karar Gazetesi, ‘gazetecilik’ dedi..

Abdullah Gül, Bülent Arınç ve daha kim varsa..

Tamamı, bizzat bu ihanet dosyası için ‘gazetecilik’ dedi..

Bir kişi hariç..

Can Dündar..

***

Evet Can Dündar bu meselenin gazetecilik olmadığını söylüyor..

Eğer sahiden yaptığı işin gazetecilik faaliyeti olduğunu düşünseydi, kitabında açık-seçik kaynak ifşaatı yapar mıydı?..

Çıkar derdi ki; “siz haberin doğru olup olmadığıyla ilgilenin. Nereden bulduğum bana kalsın”...

Ama öyle demedi..

Yol arkadaşlarını satışa getirdi..

***

Bunca yılın Can Dündar’ı, oraya tam tarih ve adres yazdığı anda, görüntüleri kimin gazeteye getirdiğinin ‘kabbak gibi’ ortaya çıkacağını bilmiyor muydu sizce?..

Pek âlâ biliyordu..

Nitekim çıktı da..

Bundan sonra sorulması gereken başka sorulara geldi sıra..

***

Mesela;

(eğer sahiden görüntüler Enis Berberoğlu üzerinden gelmişse)

Enis Berberoğlu’na bu görüntüleri kim verdi?..

***

Değerli dostlar..

Bugün yargılaması yapılacak olan dava son derece önemli..

Bu bir vatana ihanet davasıdır..

Yabancı gizli servislerin, içimizdeki taşeronları eliyle çektiği operasyonların yargılandığı bir davadır..

Geçen hafta yapılması gereken yargılama, bizzat CHP’li vekillerin müdahalesiyle engellendi..

Bunu unutmayın..

Sistematik olarak ‘konsolos selfie’ etrafında dönüyor tartışma..

İngiliz ya da Amerikan konsolosu zaten fıtratının gereğini yapıyor..

Onda sorun yok..

Ama orada aslolan, CHP’nin bu davanın görülmesini engelleme gayretiydi..

Bugünkü duruşmada da bunu göreceğiz..

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Değerli dostlar..

Enis Berberoğlu, hem CHP yöneticisidir..

Hem de Aydın Doğan medyasının, kumpas davaları sırasında tepe yöneticiliğini yapmış bir isimdir..

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Şimdi artık cin şişeden çıktı..

Can Dündar açıktan tehdit etmiş,

‘Eyy CHP, bana sahip çıkmazsanız ben de öterim’ demişti..

Anlaşılıyor ki, ‘öttü’..

Dahası..

Meselenin bu boyuta gelmemesi için, bizzat Enis Berberoğlu, kendi eliyle Hürriyet’e yazar yaptığı Akif Beki’nin programında, MİT TIR’ları ihaneti konusu geldiğinde; “... Adam devletin askeri.. silahı doğrultmuş tutuyor. Şimdi bu fotoğrafı basınca vatan haini mi oluyorsun?...” diyerek savunmuştu arkadaşlarını..

(25/12/2015 - CnnTurk - Baştan Sona programı)

Artık bu dava, tek başına Cumhuriyet Gazetesi’ni değil, CHP’yi ve Aydın Doğan’ı da ilgilendiriyor..

Bakalım ne çıkacak..

Kalın sağlıcakla..