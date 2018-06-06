Star yazarı: MHP'nin sesi nerede, belli değil; Erdoğan da ittifaka değil, kendisine oy istedi

Star gazetesi yazarı Sibel Eraslan AKP'nin son bir haftadır Güneydoğu'da yürüttüğü seçim çalışmasından övgüyle bahsederken MHP'nin ön plana çıkmamasını eleştirdi.

Eraslan ''Cumhur İttifakı'ndan ziyade, AK Parti geniş gardırobunda bütün Türkiye'ye has menülere sahip bir parti'' ifadesini kullanırken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da Diyarbakır'da yaptığı konuşmada ittifaka değil, kendisine oy istediğini yazdı.

Eraslan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

Şunu not etmek isterim, geçen haftaya nazaran coşku ve heyecan gözle fark edilir bir şekilde arttı. Tayyip Erdoğan'ın seçim temposunu yıllardır takip eden birisi olarak son bir haftanın önemine dikkatiniz çekerim. Altın vuruşları ve dehasını sona saklayan bir lider... Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın Güneydoğu'da sahici buluşmalar gerçekleştirmesi önemli. AK Parti bütün Kabinesini araziye sürerek kendine güvenin ve çalışkanlığının tartısına çıkıyor. Numan Kurtulmuş gibi özellikle Kürt nüfus üzerinde itimat ve samimiyet karşılığıyla toplumsallaşan isimler sadece kendi bölgelerinde çalışmıyor, Türkiye'ye seslenebilecek simaları var AK Parti'nin...

MHP'nin sesi nerede, pek belli değil, ''Cumhur İttifakı''ndan ziyade, AK Parti geniş gardırobunda bütün Türkiye'ye has menülere sahip bir parti... Zaten Erdoğan da Diyarbakır konuşmasında ittifaka değil, kendisine ve kendi kurduğu hizmet esaslı siyasete oy istedi. Ramazan, haziran sıcağı, trafik olmasına rağmen, kadınların yüzlerindeki tebessüm insana sekinet veriyor. Arazide görüştüğümüz kadınlar, hayatın kalbinden soruyorlar hayat pahalılığı, ekonomik refah gibi...