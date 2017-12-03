Star yazarı: Kemal Kılıçdaroğlu'na dair suçlamalar yeni seçmen kitleleri için masal gibi

Star yazarı Selahaddin E. Çakırgil, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sıklıkla tekrar ettiği "SSK'yı batırdın" suçlamasının yeni seçmen kitleleri için bir "masal gibi" olduğunu söyledi. Çakırgil, "Siyasî mücadelede artık alıcısı bulunmayan yollara itibar olunmamalıdır" dedi.

Çakırgil'in "Amerikan Emperyalizmini de Sovyetler’in akıbeti mi bekliyor?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Muhalefet lideri KK’nun nasıl zehirli bir siyaset yöntemi izlediğini tekrara gerek bile yok.. İktidar partisi de, ona, halkımızın da beklemediği ve sevmediği bir yolla cevap verirse, ancak bir kör döğüşüne varılır, ama, bunun işaretleri var.

Nitekim, cevap vermeye çalışılırken, onun, geçmişte SSK’yı nasıl batırdığı gibi ‘malzeme’lere yine tutunulacağı anlaşılıyor, yapılan açıklamalardan..

Burada bir yanlışlık var.

Bu kişi 20 yıl öncelerde SSK Gn. Md.lüğü yapmış birisi.. Ve, nasıl bir dünyayı hayal ettiği, sırtını hangi güç odaklarına, resmî ideoloji’nin dokunulmaz isimlerine dayayarak siyaset yaptığı da bilinmiyor değil..

SKK’dan o zamanlar hizmet alanlarını en azından yarısı hayattan çekilmiş bulunuyor. Ve AK Parti iktidara geldiği dönemde 10 yaşında olanlar, bugün 25 yaşındalar.. Onun geçmişteki başarısızlıklarına dair suçlamalar yeni seçmen kitleleri için bir masal gibi geliyor.

Siyasî mücadelede artık alıcısı bulunmayan yollara itibar olunmamalıdır.